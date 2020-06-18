محافظ الجيزة يتفقد مدارس لجان الثانوية بالعجوزة لمتابعة استعدادات استقبال الطلاب

كتب سيد الخلفاوى

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مدرسة العجوزة الثانوية بنات للوقوف علي الاستعدادات النهائية لاستقبال ماراثون امتحانات الثانوية العامة ومدى توافر الإجراءات الوقائية اللازمة حفاظا على سلامة الطلاب .

وحرص راشد علي تفقد الفصول للتأكد من جاهزيتها ومدي توافر المقاعد الملائمة للطلاب ومصادر التهوية والعيادات الطبية وكبائن التعقيم وتوافر زجاجات المياه بالعدد الكافي .

رافق المحافظ خلال جولته هند عبد الحليم نائب المحافظ لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وخالد حجازى مدير مديرية التربية والتعليم والدكتور محمد منصور مدير مديرية الصحة والمحاسب ايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة واللواء هاني العناني رئيس حي العجوزة وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل.

وأشار المحافظ إلى أنه تم تجهيز 193 لجنة اساسية و 37 لجنة احتياطية للعام الحالي، حيث يؤدى حوالى 70 ألف طالبة وطالبة الامتحانات هذا العام حيث تضم كل لجنة 14 طالب فقط.

وأكد المحافظ على توفير الكمامات للطلاب والحفاظ على المسافات والإجراءات الوقائية والاحترازية بين الطلبة، و العمل على توفير كبائن تعقيم امام مقار لجان الثانوية العامة على مستوى المحافظة وتوفير مطهرات وكواشف حرارية داخل اللجان ، مضيفا بأنه سيتم متابعة سير عملية الامتحانات يوميا لتلاشى اى معوقات داخل اللجان وذلك من خلال غرفة العمليات المركزية بالمحافظة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن .

كما أكد المحافظ على ضرورة توفير المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات والتأكد من توفير مراوح باللجان والإضاءة والتهوية المناسبة وتوفير زجاجه مياه لكل طالب والتأكد من صلاحية جميع المرافق بالمدارس ورفع كفاءة التى بحاجة إلى أعمال صيانة بالتنسيق مع الإدارات التعليمية وشركات المرافق .

كما وجه بضرورة توفير الرعاية الصحية والاطمئنان على الحالة الصحية للطلبة والتأكد من عدم وجود أية معوقات قد تواجههم مع التصدى بكل حزم لمنع كافة الممارسات والمحاولات السلبية التى تتم فى بعض الأحيان بهدف الغش او الخروج عن القانون بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية .

ومن جانبه قال خالد حجازى مدير مديرية التربية والتعليم بأنه تم تجهيز 110 استراحة على مستوى المحافظة بعدد 20 إدارة تعليمية مع القيام بأعمال التطهير والتعقيم للاستراحات والتأكيد على التهوية والإضاءة الجيدة إلى جانب توفير كافة المطهرات وادوات التعقيم اللازمة .