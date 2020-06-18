محافظ الجيزة يتفقد أقسام الاستقبال والطوارئ والعزل والرعاية بالمستشفيات

كتب سيد الخلفاوى

أجرى اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة زيارة لمستشفيات 6 أكتوبر المركزى وحميات إمبابة وأمبابة العام وبولاق الدكرور ومركز الرعاية الصحية الأولية بوراق الحضر للتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية ومتطلبات الحماية الشخصية وإجراءات صرفها مع متابعة إجراءات استقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا وانتظام حضور الأطقم الطبية وتقديم الخدمة للمواطنين.

وحرص محافظ الجيزة خلال الجولة على التحدث مع المواطنين المترددين على المستشفيات للتأكد من جودة الخدمة الطبية المقدمة لهم، كما قام بمراجعة مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية للتأكد من توافر مخزون كاف منها.

كما تفقد راشد غرف العزل والفحص والتصنيف والإفاقة والأقسام الداخلية والطوارئ والاستقبال ووحده الرعاية المركزة وأماكن صرف مخزون الادوية والغسيل الكلوي مؤكدا أنه بتضافر الجهود سوف نتمكن من المرور من تلك الجائحة الصعبة مشيرا أن الأطقم الطبية تبذل قصاري جهدها ويتم دعمهم بكافه السبل للمرور من تلك الجائحة.

ووجه راشد مديرى المستشفيات بأجراء الكشف علي أي مريض يأتي للمستشفي قائلا " مفيش حاجه اسمها مريض يروح بيتة من غير ما يتكشف عليه طالما جالك في المستشفي " مشددا علي أجراء الحجز للحالات التي تستدعي حالتها المرضية الي ذلك .

وشدد راشد على انتظام صرف الأدوية والعلاجات اللازمة لكل الحالات المرضية والمتابعة المستمرة مع مديرية الصحة لحل أي معوقات أو توفير أى نواقص علي الفور.

وحرص المحافظ علي متابعة مسارات تقديم الخدمة الطبية لمصابي فيروس كورونا المستجد بالمستشفيات المخصصة لاستقبال الحالات المصابة والمشتبه في إصابتها بفيروس كورونا وفقًا لبروتوكولات العلاج المحدثة بالإضافة إلى خطط توزيع الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية بحسب الطاقة الاستيعابية لكل مستشفى .

وحرص المحافظ علي تفقد العيادات المتنقلة التابعة لمركز الرعاية بوراق الحضر والتي تؤدى الخدمة الطبية للمرضي بعدد من التخصصات .

ووجه محافظ الجيزة الشكر لجميع العاملين بالمنظومة الطبية لما يبذلونه من جهد لتقديم الخدمات الطبية بكفاءة عالية لجميع المرضى مؤكدا على الحرص على التواصل المستمر معهم على مدار ال 24 ساعة لمتابعة التطورات أولًا بأول، لتذليل أي عقبات أو تحديات قد تواجههم للعمل على حلها فورًا.

رافق المحافظ خلال جولته هند عبد الحليم نائب المحافظ لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمد منصور مدير مديرية الشئون الصحية وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل ورؤساء أحياء الدقي والعجوزة وشمال الجيزة وبولاق الدكرور .