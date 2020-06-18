محافظ الإسكندرية: تنفيذ 90% من توجيهات الرئيس.. وجار نقل أهالى نجع أسو والألومينيوم

الإسكندرية جاكلين منير

أكد اللواء محمد الشريف، محافظة الإسكندرية، أن المحافظة قد نفذت 90% من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، التى أطلقها فى حفل افتتاح بشائر الخير 3، خاصة فيما يتعلق بإزالة معوقات مشروع محور 54 غربا.

وقال اللواء محمد الشريف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنه تم حصر دقيق للأهالى بنجع "أسو" و"الألومينيوم" سواء حصر للمنازل أو المحلات التجارية والمساجد، والأهالى مرحبين جدا بالنقل ومنتظرين هذا اليوم للنقل إلى مدينة بشائر الخير، وسوف يتم تخصيص وحدة سكنية لكل أسرة من خلال لجنة، جار تشكيلها برئاسة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

كما أكد محافظ الاسكندرية، أنه جار العمل على تنفيذ إجراءات النقل بمراعاة كافة التفاصيل والوضع الاجتماعى لتلك الآسر، وذلك للنقلة النوعية التى سوف يشهدها ميناء الإسكندرية وتحويل إلى ميناء عالمى، مع إنشاء منطقة لوجيستية، واستكمال مشروع محور 54 الواصل إلى ميناء الإسكندرية.

وكانت محافظة الإسكندرية قد قامت بتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي التى أطلقها خلال افتتاح مدينة بشاير الخير 3 بمنطقة القبارى الشهر الماضى، حيث وجه الرئيس السيسى بضرورة تذليل العقبات أمام استكمال محور 54 الذى سوف يؤدى إلى القضاء على الأزمة المرورية غرب الإسكندرية، حيث تعد منطقتى نجع "أسو"و "الألومنيوم" من معوقات استكمال مشروع إنشاء الوصلة الحرة بميناء الإسكندرية وهو كوبرى 54 والذى يعمل على حل الأزمة المرور بالمحافظة ضمن الخطة الشاملة لتحقيق سيولة مرورية غرب الإسكندرية، حيث توجد منطقة سكنية يمر بها الكوبرى وهى نجع أسو ونجع الألمنيوم تعيق المشروع وهى منطقة سكنية غير مخططة تم بناؤها بطريقة عشوائية تحتوى على عدد كبير من السكان.