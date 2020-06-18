محافظ الإسكندرية: تخصيص 30 فدانا لإنشاء منطقة المدابغ الجديدة بالعامرية

الإسكندرية جاكلين منير

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية، أنه تم تشكيل لجنة من الجهات المعنية، للقيام بحصر دقيق لمنطقة المدابغ غرب الإسكندرية، تمهيدا لنقلها وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى بنقل المدابغ واستكمال مشورع تطوير ميناء الإسكندرية ومحور 54 .

وأشار اللواء محمد الشريف ، فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع"، أن المدابغ منها الذى مازال يعمل و منها المغلق، وجارى صرف تعويضات لأصحابها، كما تم تخصيص 30 فدانا بالعامرية من محافظة الإسكندرية، لإنشاء منطقة مدابغ جديدة متكاملة المرافق، على غرار مدابغ "الروبيكى بالقاهرة"، وسيتم إنشاء شبكة صرف صناعى جديدة لتلك المنطقة على أعلى مستوى، فتلك المدابغ تقوم بتصدير جلود للعالم كله ولايمكن الاضرار بها أو الاستغناء عنها .

وحول العقار المخالف الذى أنشأ بدون ترخيص ويعترض طريق محور 54 ، أكد محافظ الاسكندرية أنه تم حصر القاطنين بهذا العقار والتنسيق على صرف تعويضات لهم، وسيتم إزالة العقار المخالف لفتح الطريق أمام محور 54 و الذى سيؤدى الى القضاء على الآزمة المرورية غربا .

وكانت محافظة الإسكندرية قد قامت بتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي التى أطلقها خلال افتتاح مدينة بشاير الخير 3 بمنطقة القبارى الشهر الماضى، حيث وجه الرئيس السيسى بضرورة تذليل العقبات أمام استكمال محور 54 الذى سوف يؤدى إلى القضاء على الأزمة المرورية غرب الإسكندرية، حيث تعد منطقتى نجع "أسو"و "الألومنيوم" من معوقات استكمال مشروع إنشاء الوصلة الحرة بميناء الإسكندرية وهو كوبرى 54 والذى يعمل على حل الأزمة المرور بالمحافظة ضمن الخطة الشاملة لتحقيق سيولة مرورية غرب الإسكندرية، حيث توجد منطقة سكنية يمر بها الكوبرى وهى نجع أسو ونجع الألمنيوم تعيق المشروع وهى منطقة سكنية غير مخططة تم بناؤها بطريقة عشوائية تحتوى على عدد كبير من السكان.