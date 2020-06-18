محافظ أسيوط : رصف طريق بمركز البدارى و استمرار حملات التطهير والنظافة

أسيوط ضحا صالح

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على أهمية تقديم الخدمات المختلفة للمواطنين بمراكز وقرى المحافظة بكافة القطاعات المختلفة وفقًا للإمكانيات المتاحة والاعتمادات المتوفرة مشيراً إلى أهمية الإنتهاء من أعمال رصف وتمهيد شوارع الأحياء والمدن على مستوى المحافظة وطبقاً للخطة الزمنية والمواعيد المحددة مسبقًا وذلك بالتنسيق بين المحافظة ومسئولى المراكز والأحياء ومشروع الرصف مشيرًا إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة لتنفيذ مشروعات الطرق ومحاور التنمية التى يجرى تنفيذها وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وخطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ رؤية مصر 2030.

وأوضح محافظ أسيوط فى بيان أن المهندس نبيل الطيبى سكرتير عام مساعد المحافظة قد تفقد أعمال الرصف الجارى تنفيذها بطريق (العقال البحري/النواورة) بنطاق مركز البدارى وذلك للوقوف على معدلات التنفيذ واستمرار العمل وتذليل العقبات والتأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد ـ 19" مشيراً إلى العمل على رفع العبء عن كاهل المواطنين وتسهيل النقل والانتقال بين المراكز وداخل المدينة دون معاناه لافتاً إلى أهمية الإشراف المباشر والتواجد الميدانى لمتابعة مراحل الرصف أولاً بأول والتأكد من مطابقتها لمعايير الجودة والمواصفات الفنية المحددة لتحقيق الأمان والسلامة للطرق والانتهاء من الاعمال فى مواعيدها الزمنية المحددة.

كما شدد محافظ أسيوط على استمرار أعمال تطهير ورش ونظافة الشوارع والميادين بمختلف القرى والمراكز بواسطة معدات وحدة الإنقاذ السريع بالمحافظة وذلك خلال وقت الحظر بالفترة المسائية ضمن حملات المحافظة المكثفة لنظافة وتطهير الشوارع والميادين والمنشآت الخدمية والمرافق العامة بالمحافظة حرصًا على سلامة العاملين بها والمترددين عليها ضمن سلسلة التدابير والاجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وبناء على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.

و ترأس المهندس نبيل الطيبى السكرتير المساعد حملة مكبرة لتطهير شوارع وميادين حى غرب أسيوط بمشاركة محمد بشير رئيس حى غرب وخالد مصطفى مدير وحدة الإنقاذ السريع بالمحافظة ومعدات الوحدة وسيارات الكنس الآلى ومعدات شفط الأتربة من الشوارع والميادين.

و انطلقت الحملة من ميدان عمر مكرم ثم شارع الجامعة وشارع المكتبات وسيتى وبعض شوارع حى غرب أسيوط بمصاحبة سيارات الكنس الآلى لأعمال النظافة وسيارات كنس وشفط الأتربة التى تم الاستعانة بها ضمن وحدة النظافة بالمراكز والأحياء.

كان محافظ أسيوط قد أصدر تعليماته لرؤساء المراكز والأحياء بمواصلة أعمال النظافة ورفع كافة المخلفات وتوزيع صناديق القمامة بالميادين والشوارع بصفة يومية فضلاً عن الاستعانة بسيارات الكنس الآلى وسيارات كنس وشفط الأتربة من الشوارع والتى تم تدعيم منظومة النظافة بها بالمراكز والأحياء مشيرًا إلى ضرورة استغلال وقت الحظر بالفترة المسائية لاستهداف كافة المنشأت والمصالح الحكومية والخاصة والدينية والأحياء والمراكز والمدن والمديريات وجميع الأماكن التى يتردد عليها المواطنين من مواقف سيارات ومكاتب البريد وماكينات الصراف الآلى بصفة يومية والالتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية بجميع مواقع العمل بمشاركة وتكاتف كافة الجهات لانجاز التكليفات والمهام بدقة واتقان لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

كما أعلن محافظ أسيوط عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفورى مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع وهى رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائى بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745) بالاضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات على مدار 24 ساعة وأرقام وزارة الصحة والسكان (105) و (15335) والتى خصصتها وزارة الصحة لتلقى أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقى الرعاية الطبية.



حملات نظافة وتطهير بحي غرب



حملات نظافة وتطهير بحي غرب



رصف طريق العقال البحري -النواورة