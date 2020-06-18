محافظ أسوان يوجه بسحب رخصة سائق لعدم ارتدائه الكمامة

أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بسحب رخصة سائق سيارة ميكروباص أجرة بطريق السادات مع توقيع الغرامات المقرره نظراً لمخالفته بعدم ارتداء الكمامة، مكلفاً مسئولى المرور بتشديد الرقابة للتأكد من التزام قائدى المركبات المختلفة بتطبيق الإجراءات الوقائية والإحترازية اللازمة، مع سرعة تحرير المخالفات وتوقيع الغرامات المالية فى حالة ضبط أى سائق أو راكب لا يرتدى الكمامة وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وللحفاظ على صحة وسلامة الركاب وخاصة فى وسائل النقل الجماعية.