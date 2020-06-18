اليوم السابع
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محافظ أسوان يوجه بسحب رخصة سائق لعدم ارتدائه الكمامة

الخميس، 18 يونيو 2020 12:53 م
محافظ أسوان يوجه بسحب رخصة سائق لعدم ارتدائه الكمامة اللواء أشرف عطية محافظ أسوان خلال الجولة
أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

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وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بسحب رخصة سائق سيارة ميكروباص أجرة بطريق السادات مع توقيع الغرامات المقرره نظراً لمخالفته بعدم ارتداء الكمامة، مكلفاً مسئولى المرور بتشديد الرقابة للتأكد من التزام قائدى المركبات المختلفة بتطبيق الإجراءات الوقائية والإحترازية اللازمة، مع سرعة تحرير المخالفات وتوقيع الغرامات المالية فى حالة ضبط أى سائق أو راكب لا يرتدى الكمامة وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وللحفاظ على صحة وسلامة الركاب وخاصة فى وسائل النقل الجماعية.

 وخلال المرور الميدانى تفقد اللواء أشرف عطية موقع قطعة أرض فضاء مجاورة لمقر شركة مياه الشرب والصرف الصحى، حيث وجه المحافظ رئيس الشركة بسرعة إعداد دراسة مفصلة تتضمن عددا من المقترحات الخاصة باستغلال هذه الأرض وعرضها على المحافظ لبحث الإستفادة منها على الوجه الأكمل ، مع ضرورة قيام مركز الـ GIS بالقيام بأعمال الرفع المساحى للمنطقة لبيان موقف شبكات البنية الأساسية بالأرض التى تقع على مساحة 1200م2.
اللواء أشرف عطية محافظ أسوان خلال الجولة (1)
اللواء أشرف عطية محافظ أسوان خلال الجولة (1)

 

اللواء أشرف عطية محافظ أسوان خلال الجولة (2)
اللواء أشرف عطية محافظ أسوان خلال الجولة (2)

 

اللواء أشرف عطية محافظ أسوان خلال الجولة (3)
اللواء أشرف عطية محافظ أسوان خلال الجولة (3)

 

 


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