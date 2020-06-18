اليوم السابع
Ads
الخميس، 18 يونيو 2020 07:34 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظة الدقهلية: تحصين 110 ألف رأس منذ أبريل حتى يونيو الجاري

الخميس، 18 يونيو 2020 05:56 م
محافظة الدقهلية: تحصين 110 ألف رأس منذ أبريل حتى يونيو الجاري محافظ الدقهلية
الدقهلية شريف الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد محافظ الدقهلية، على اتخاذ كافة الإجراءات لحماية الثروة الحيوانية والنهوض بها من خلال التسجيل والترقيم وتوفير التحصينات اللازمة والبحث عن سبل متطورة لزيادة الكفاءة الإنتاجية والتحسين الوراثي وتوفير بيئة غذائية وبيولوجية آمنة.

 

 وأكد محافظ الدقهلية على أهمية تضافر كافة الجهود للعمل على تنمية الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض الوبائية وكذا تكثيف حملات التوعية والإرشاد والحملات البيطرية وإجراء التحصينات الدورية والعمل على تعظيم الإنتاج بالمزارع وتوفير البروتين الحيواني بصورة آمنة لمواطني المحافظة للحفاظ على صحة المواطنين وضبط أسعار اللحوم بالأسواق.

 

وأوضح أن التسجيل والترقيم يعمل على حصر كافة الحيوانات وتحديد الطاقة الإنتاجية من اللحوم والألبان،ويتم رفع البيانات لوزارة الزراعة لتحديد الاحتياجات من اللحوم المبردة والمجمدة المستوردة،كما تتم متابعة الحيوان فى حالة التنقل من محافظة لأخرى ومتابعة السجل الوبائي،وفى حالة التأمين على الحيوان المرقم يتم صرف تعويض للحيوان الذي يتعرض لاى موت مفاجيء او حادثة او ذبح اضطراري.

 

من جانبه اكد مدير مديرية الطب البيطري أنه خلال الفترة من أبريل حتى يونيو الجاري تم تحصين 110 ألف رأس وجارى استكمال باقى الحصر الحيواني بالمحافظة للحفاظ على الإنتاجية الحيوانية من اللحوم والألبان وغيرها .

 

وأوضح ان فرق الطب الوقائي البيطرية تقوم بالتحصين بعيدا عن المنازل والمناطق التي يوجد بها اشتباهات أو القرى التي تم حجرها حفاظا علي العاملين المكلفين بالتحصين وحماية اصحاب الحيوانات .

 

 

 


الدقهلية

بيطري الدقهلية

تحصين الحيوانات

محافظ الدقهلية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ماما سناء في ذمة الله.. جملة أبكت السوشيال ميديا.. فيديو

ماما سناء في ذمة الله.. جملة أبكت السوشيال ميديا.. فيديو

محافظ البحر الأحمر يؤكد استقبال أول طائرة سياحية من بلجيكا 26 يونيو الجارى

محافظ البحر الأحمر يؤكد استقبال أول طائرة سياحية من بلجيكا 26 يونيو الجارى

السيسى يجتمع برئيس الهيئة الهندسية لاستعراض عدد من منشآت ومرافق العاصمة الإدارية الجديدة

السيسى يجتمع برئيس الهيئة الهندسية لاستعراض عدد من منشآت ومرافق العاصمة الإدارية الجديدة

نقيب الإعلاميين في بيان :أتمنى شفاء أسامة هيكل من فيروس كورونا

نقيب الإعلاميين في بيان :أتمنى شفاء أسامة هيكل من فيروس كورونا

أسعار الذهب السعودى اليوم الخميس 18-6-2020.. وعيار 22 يسجل 190.56 ريال

أسعار الذهب السعودى اليوم الخميس 18-6-2020.. وعيار 22 يسجل 190.56 ريال

أنكرت وجود الله.. جنة تهز العالم باعتناقها الإسلام وهذا ما قالته فى بينى وبينك

أنكرت وجود الله.. جنة تهز العالم باعتناقها الإسلام وهذا ما قالته فى بينى وبينك

وزير المالية يعلن أكبر موازنة فى تاريخ مصر.. محمد معيط: 2.2 تريليون جنيه للعام الجديد.. 258.5 مليار للصحة.. و241.6 مليار للتعليم قبل الجامعى.. و34 مليارا زيادة فى الأجور لتحسين الأوضاع المالية لموظفى الدولة

وزير المالية يعلن أكبر موازنة فى تاريخ مصر.. محمد معيط: 2.2 تريليون جنيه للعام الجديد.. 258.5 مليار للصحة.. و241.6 مليار للتعليم قبل الجامعى.. و34 مليارا زيادة فى الأجور لتحسين الأوضاع المالية لموظفى الدولة

السيسى يستعرض مع رئيس المخابرات العامة تطورات الأزمة الليبية

السيسى يستعرض مع رئيس المخابرات العامة تطورات الأزمة الليبية

فيديو.. الرئيس السيسى يهدى بطلى واقعة "حادث السير" بالقاهرة خوذتين

فيديو.. الرئيس السيسى يهدى بطلى واقعة "حادث السير" بالقاهرة خوذتين

س و ج.. ماذا يفصل طاهر محمد طاهر عن ارتداء قميص الأهلى؟

س و ج.. ماذا يفصل طاهر محمد طاهر عن ارتداء قميص الأهلى؟

بعد تخطى المليون.. محمد شبانة فى لايف جديد على اليوم السابع الخامسة مساءً

بعد تخطى المليون.. محمد شبانة فى لايف جديد على اليوم السابع الخامسة مساءً

المالية: 34 مليار جنيه زيادة فى الأجور لتحسين الأوضاع المالية لموظفى الدولة

المالية: 34 مليار جنيه زيادة فى الأجور لتحسين الأوضاع المالية لموظفى الدولة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة