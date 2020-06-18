اليوم السابع
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مجلس الأمن يدرس مشروع قرار لتمديد المساعدة الإنسانية لسوريا عبر الحدود عام واحد

الخميس، 18 يونيو 2020 06:02 ص
مجلس الأمن يدرس مشروع قرار لتمديد المساعدة الإنسانية لسوريا عبر الحدود عام واحد الوضع على الحدود السورية
وكالات

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قدّمت ألمانيا وبلجيكا، هذا الأسبوع إلى مجلس الأمن الدولى، مشروع قرار، يُمدّد لمدّة عام التفويض بعبور الحدود السوريّة، لتقديم مساعدات إنسانيّة، وهو مشروع قد يُواجه معارضة روسيّة بحسب دبلوماسيّين.
 
وذكرت قناة فرانس 24 أن النصّ يشير إلى أنّ "أكثر من 11 مليون سوري يحتاجون إلى مساعدات إنسانيّة وأنّ الآليّة العابرة للحدود تبقى حلاً عاجلاً وموقّتاً لتلبية احتياجات السكّان".
 
في يناير، وبعد استخدامها الفيتو الرابع عشر منذ بدء الحرب في سوريا العام 2011، فرضت روسيا تخفيضًا كبيرًا في عدد نقاط العبور الحدوديّة المسموح بها، من أربع نقاط إلى اثنتين. كما ألزمت موسكو شركاءها وقتذاك بخفض مدّة التفويض إلى ستّة أشهر، بعدما كان يُمَدّد لسنة. وينتهي التفويض في 10 يوليو.
 
وتقترح ألمانيا وبلجيكا في مشروع القرار الذي قدّمتاه، تمديد الترخيص مجدّدًا، لمدّة عام، حتّى 10 يوليو 2021 لنقطتَي العبور المستخدمتين على الحدود التركيّة.
وقال دبلوماسي غربي طلب عدم كشف هوّيته إنّ هاتين النقطتين الحدوديّتين في باب السلام وباب الهوى تُعتبران "أولويّة لأنّ الوضع في إدلب لا يزال هشًّا للغاية".
 
كما تُطالب برلين وبروكسل في نصّهما بـ"استثناءٍ" لمدّة "ستة أشهر" لإعادة استخدام معبر اليعربية على الحدود العراقية. وكانت هذه النقطة أغلِقَت في بداية العام، وهي كانت تُتيح إرسال مساعدة طبّية لنحو 1,3 مليون نسمة يعيشون في الشمال الشرقي.
 
واعتبر الدبلوماسي نفسه أنّ القول - كما تدّعي روسيا- إنّ المساعدات يمكن أن تمرّ عبر دمشق بدلاً من جعلها تمرّ عبر الحدود السورية هو امر "ليس صحيحًا" ويشكّل "دعاية روسية".
 
وفي لقاء مع صحافيّين في مطلع يونيو، قالت السفيرة الأمريكيّة فى الأمم المتحدة كيلى كرافت ، إنّ "عدم التمكّن من تقديم المساعدة الإنسانيّة لسوريا سيؤدّي إلى وفاة أشخاص أبرياء ويحكم على الملايين بمستقبل مظلم".
 
ووفقا للأمم المتحدة، فإن المساعدة عبر الحدود، التي تندد بها روسيا على أساس أنها تعدّ على سيادة سوريا، لا تزال ضروريّة.

مجلس الأمن

سوريا

المانيا

المساعدات الانسانيه

الحدود السوريه

كيلى كرافت

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