اليوم السابع
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متحدث الشركة القابضة لمياه الشرب: دفع الفواتير أون لاين وقريبا التعاقد عبر الإنترنت

الخميس، 18 يونيو 2020 07:13 م
متحدث الشركة القابضة لمياه الشرب: دفع الفواتير أون لاين وقريبا التعاقد عبر الإنترنت القابضة لمياه الشرب
كتب رامى محيى الدين

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قال محمد صلاح المتحدث الرسمى باسم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أن الشركة حاليا تعمل أون لاين وبدأنا فى تجهيز الأبليكيشن قبل أزمة كورونا فى وقت تتجه فيه الدولة لتقديم الخدمات بشكل إليكترونى.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا هاشم ببرنامج مانشيت المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن الأبليكيشن سيتم من خلاله تلقى شكاوى المواطنين وإبلاغهم إذا كانت هناك أعطال أو انقطاع للمياه.

وتابع: "سيتم أيضا الدفع الإلكترونى وهو عن طريق وضع رقم السداد الإلكترونى على الموقع ثم الدفع بكارت الإيه تى أن وكنا قد أطلقنا أبليكيشن قراءتى لوضع قراءات العدادات".

وأكد: أنه سيتم ميكنة التعاقد وندرس كيف يرفع العميل الأوراق المطلوبة ولا يحتاج إلى الذهاب إلى الشركة ويتم دفع رسوم التعاقد على الأبليكيشن وسيذهب العقد إلى المواطن حتى منزله، والموضوع يستغرق وقتا للتأكد من الحماية ويستطيع كل مواطن أن يسطب أبليكيشن 125 على الموبايل علشان يقدر يرسل الشكاوى للشركة.


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القابضة لمياه الشرب

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