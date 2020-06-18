اليوم السابع
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خالد صلاح
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مبعوث كوريا الجنوبية النووى يزور واشنطن وسط احتدام التوتر مع الشمال

الخميس، 18 يونيو 2020 08:23 ص
مبعوث كوريا الجنوبية النووى يزور واشنطن وسط احتدام التوتر مع الشمال رئيس كوريا الجنوبية
سول (رويترز)

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يُجرى كبير المفاوضين النوويين فى كوريا الجنوبية محادثات مع مسؤولين فى واشنطن اليوم الخميس وسط احتدام التوتر مع كوريا الشمالية بعدما نسفت مكتب اتصال بين الكوريتين وهددت بتحرك عسكري.

 

وتأتى زيارة كبير المفاوضين لى دو-هون بعد أيام من نسف كوريا الشمالية لمكتب الاتصال الواقع فى كايسونج قرب الحدود مع كوريا الجنوبية وإعلانها نهاية الحوار مع الجنوب.

 

وقالت وزارة الخارجية فى سول إن من المتوقع أن يجرى لى مشاورات مع مسؤولين أمريكيين من بينهم ستيفن بيجون، نائب وزير الخارجية الذى قاد مفاوضات نزع الأسلحة النووية مع كوريا الشمالية.

 

وأضافت الوزارة فى بيان أن لى وبيجون سيجريان "تقييما للوضع الراهن فى شبه الجزيرة الكورية ويبحثان الردود".

 

 


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النووى الكورى

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