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ما العقوبة التبعية للمحكوم عليهم بقضية محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية؟

الخميس، 18 يونيو 2020 02:23 م
ما العقوبة التبعية للمحكوم عليهم بقضية محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية؟ المستشار محمد شيرين فهمى ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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سطرت محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، والمنعقدة بطرة، كلمة النهاية في محاكمة 11 متهما بمحاولة اغتيال اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية، واغتيال اثنين من طاقم حراسته، فى القضية المعروفة إعلاميا بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية، بعد حكم الإعدام لـ 3 متهمين والمؤبد لـ 8 آخرين، وأقرت المحكمة عقوبة تبعية على المتهمين.

وجاءت العقوبة التبعية التى أقرتها المحكمة وهى وضع المتهمين المحكوم عليهم من الأول للثامن تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد انقضاء مدة العقوبة المقضى بها، وجاء نص العقوبة فى سابعا من منطوق الحكم.

ونصت المادة 28 من قانون العقوبات: كل من يحكم عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو السجن لجناية مخلة بأمن الحكومة أو تزييف نقود أو سرقة أو قتل فى الأحوال المبينة فى الفقرة الثانية من المادة 234 من هذا القانون أو لجناية من المنصوص عليها فى المواد 356 و368 يجب وضعه بعد انقضاء مدة عقوبته تحت مراقبة البوليس مدة مساوية لمدة عقوبته بدون أن تزيد مدة المراقبة على خمس سنين. ومع ذلك يجوز للقاضى أن يخفض مدة المراقبة أو أن يقضى بعدمها جملة".

 

وحصل المتهمون من الأول للثامن على حكم بالسجن المؤبد، ولعل أبرزهم الإرهابى الهارب يحيى موسى.

ووجهت النيابة للمتهمين من السابع حتى الأخير، تهم انضمامهم لجماعة إرهابية، كما وجهت للمتهمين معتز مصطفي وأحمد عبد المجيد، قيامهما بقتل فردى شرطة بمديرية أمن الإسكندرية عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية، وعقدوا العزم على قتل مدير أمن الإسكندرية وأفراد حراسته، وأعدوا لهذا الغرض سيارة وضعوا بها عبوة مفرقعة

كما وجهت النيابة للمتهمين شروعهم فى قتل المجنى عليهم اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية السابق، وستة من أفراد حراسته وآخرين تصادف مرورهم بمحيط المكان.

 

 

 

 


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