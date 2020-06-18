اليوم السابع
Ads
الخميس، 18 يونيو 2020 12:49 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

مؤسسات دولية مشيدة باقتصاد مصر: التشييد والبناء سيتفوق على أسواق المنطقة

الخميس، 18 يونيو 2020 11:46 ص
مؤسسات دولية مشيدة باقتصاد مصر: التشييد والبناء سيتفوق على أسواق المنطقة صندوق النقد الدولى
كتب أحمد حمادة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا جديدًا يرصد إشادة المؤسسات الدولية بالاقتصاد المصرى، وتوقعاتها حول نجاح مصر فى اجتياز أزمة وباء كورونا العالمى.

وفى هذا الإطار أشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى تصريح صندوق النقد الدولى بأن مصر حققت تحولًا ملحوظًا قبل صدمة وباء كورونا، ونفذت برنامجًا ناجحًا للإصلاح الاقتصادى، وقد أثبتت سياسات ذلك البرنامج الاقتصادى الإصلاحى خاصة الإصلاحات النقدية والمالية المتبعة صحة رؤية الدولة المصرية فى هذا الشأن، وهو ما ساهم فى تحقيق خفض كبير فى معدلات التضخم السنوية، وتكوين احتياطيات دولية من النقد الأجنبى كبيرة ومطمئنة، وزيادة صلابة وقوة القطاع المالى والمصرفى، وتحقيق تحسن كبير فى مؤشرات المالية والمديونية وأهمها تحقيق فائض اولى بالموزازنة العامة قدره 2% من الناتج المحلى وخفض معدلات المديونية لتصل الى 90% من الناتج المحلى فى يونيو 2019.
 
وأضافت هالة السعيد أن صندوق النقد الدولي أكد أن تحسن الأوضاع الاقتصادية للبلاد عزز من قدرة السلطات المصرية على التعامل بإيجابية وسرعة مع الأزمات والصدمات الاستثنائية واضطرابات الأسواق العالمية التى أصبحت سمة السنوات الأخيرة، وقد انعكست تلك الاوضاع إيجابيًا أيضًا على تقييم المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري وأحدثها مؤسسة ستاندرد أند بورز والتى أبقت على تصنيف مصر الائتماني عند مستوى B مع نظرة مستقبلية مستقرة مقارنة بعشرات الدول حول العالم التي تم تخفيض تصنيفها الائتمانى.
 
وأشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى تصريح بنك بى إن بى باريبا، أن مصر نجحت فى تعبئة الكثير من التمويلات لسد فجوة عام 2020، والتى قدرتها بنحو 12 مليار دولار، بعد حصولها على 2.8 مليار دولار تمويلاً سريعاً من صندوق النقد، وطرحها سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار، وتفاوضها على تمويلات قدرها 9 مليارات دولار من الصندوق ومؤسسات تمويل دولية أخرى.
 
ولفت التقرير إلى ما صرحت به وكالة فيتش، فى تقرير لها أنه من المتوقع أن يتفوق قطاع التشييد والبناء في مصر على باقي أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث القيمة بحلول عام 2029، وإنه من المتوقع أن يواصل القطاع نموه القوى على مدار الـ10 سنوات المقبلة، وذلك بمتوسط نمو سنوي قدره 9% خلال الفترة ما بين عامي 2020 و2024، بعد تباطؤ على المدى القريب بسبب جائحة فيروس كورونا، كما توقعت الوكالة أيضا أن ترتفع قيمة صناعة التشييد والبناء في مصر، والتي تبلغ حالياً حوالي 25 مليار دولار، لتصل إلى أكثر من 89 مليار دولار بحلول 2029، لتمثل مصر بذلك نحو 30% من قيمة صناعة البناء والتشييد في المنطقة.

أخبار اقتصاد

صندوق النقد الدولي

وزارة التخطيط

وزيرة التخطيط

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

البرلمان ينعقد لحسم قوانين الانتخابات والموازنة العامة للدولة.. ويناقش اتفاق قرض صندوق النقد الدولى.. مصادر ترجح إجراء انتخابات الشيوخ قبل "النواب".. وقانونى: يحق للهيئة الوطنية للانتخابات اقتراح تقسيم الدوائر

السبت، 13 يونيو 2020 02:00 م

"المالية" تكشف أوجه إنفاق تمويل صندوق النقد الدولى لمواجهة جائحة كورونا

الخميس، 11 يونيو 2020 01:54 م

صندوق النقد الدولي يوافق على قرض بقيمة 5 مليارات دولار لأوكرانيا وسط جائحة كورونا

الأربعاء، 10 يونيو 2020 12:20 ص

جمعية مصارف لبنان تنتقد الأرقام الحكومية المقدمة لصندوق النقد الدولى

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 07:36 م

صندوق النقد الدولى يشيد بوضع هونج كونج كمركز مالى عالمى

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 04:53 م

الخميس.. "اقتصادية البرلمان" تناقش اتفاقية قرض صندوق النقد الدولى

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 05:03 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الجوازات السعودية تصدر توضيحا عن تأشيرة الوافدين المنتهية خارج المملكة

الجوازات السعودية تصدر توضيحا عن تأشيرة الوافدين المنتهية خارج المملكة

الحكومة: غرف عمليات مركزية لمتابعة امتحانات الثانوية العامة من الأحد

الحكومة: غرف عمليات مركزية لمتابعة امتحانات الثانوية العامة من الأحد

الحكومة: 3.6 مليون مستفيد من "تكافل وكرامة"

الحكومة: 3.6 مليون مستفيد من "تكافل وكرامة"

وزيرة التجارة تصدر قراراً باستمرار وقف تصدير الكحول بكافة انواعه 3 أشهر

وزيرة التجارة تصدر قراراً باستمرار وقف تصدير الكحول بكافة انواعه 3 أشهر

السيسى يوافق على اتفاقية لتوريد 1300 عربة سكك حديد جديدة بمليار و 16مليون يورو

السيسى يوافق على اتفاقية لتوريد 1300 عربة سكك حديد جديدة بمليار و 16مليون يورو

استقرار أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 777 جنيها للجرام

استقرار أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 777 جنيها للجرام

السكة الحديد تعدل مواعيد 3 قطارات بخطى الإسكندرية - القاهرة وإيتاى البارود

السكة الحديد تعدل مواعيد 3 قطارات بخطى الإسكندرية - القاهرة وإيتاى البارود

انخفاض ملحوظ بحرارة الجو اليوم.. وطقس مائل للحرارة بالقاهرة والعظمى 33 درجة

انخفاض ملحوظ بحرارة الجو اليوم.. وطقس مائل للحرارة بالقاهرة والعظمى 33 درجة

التفاصيل الكاملة لقانون مجلس الشيوخ × 32 معلومة بعد موافقة البرلمان عليه

التفاصيل الكاملة لقانون مجلس الشيوخ × 32 معلومة بعد موافقة البرلمان عليه

فى معلومات بسيطة.. كل ما تريد معرفته عن حالات التلبس فى القانون

فى معلومات بسيطة.. كل ما تريد معرفته عن حالات التلبس فى القانون

أزمات تضرب تركيا.. أصحاب الأعمال يتوقعون انخفاضًا شديدًا فى معدلات التوظيف

أزمات تضرب تركيا.. أصحاب الأعمال يتوقعون انخفاضًا شديدًا فى معدلات التوظيف

6 شروط أساسية للترشح فى انتخابات مجلس الشيوخ.. تعرف عليها

6 شروط أساسية للترشح فى انتخابات مجلس الشيوخ.. تعرف عليها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة