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ليلة سقوط ديلر الكيف الأبيض قبل ترويج الهيروين على عملائه بأوسيم

الخميس، 18 يونيو 2020 02:00 ص
ليلة سقوط ديلر الكيف الأبيض قبل ترويج الهيروين على عملائه بأوسيم مخدر الهيروين - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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تمكن ضباط مباحث مركز شرطة أوسيم، من القبض على تاجر مواد مخدرة، بحوزته كمية من مخدر الهيروين، قبل ترويجها بين عملائه، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

 

وردت معلومات للرائد محمد مجدى رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم، ومعاونه الرائد وليد كمال، تفيد بتردد عنصر إجرامى على منطقة زراعية، للقاء عملائه، وبيع المواد المخدرة لهم.

 

بإعداد كمين للمتهم تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته عدد من تذاكر الهيروين، وهاتف محمول ومبلغ مالي.

 

اعترف المتهم عقب ضبطه، باعتياده الاتجار بالمواد المخدرة، فحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

 

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

 

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها : تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه. وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.

 

أما تعاطى المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطى المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصرى، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصرى، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.


تجارة المخدرات

مخدر الهيروين

أوسيم

مركز أوسيم

أخبار الحوادث

أخبار مصرية

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