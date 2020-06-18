اليوم السابع
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لو هتطعم طفل حديث الولادة.. اعرف الخطوات الآمنة لتجنب فيروس كورونا

الخميس، 18 يونيو 2020 10:00 ص
لو هتطعم طفل حديث الولادة.. اعرف الخطوات الآمنة لتجنب فيروس كورونا دليل حصول الأطفال على التطعيمات
كتبت إيناس البنا

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الفيروس التاجي مسألة عامة تثير القلق في العالم الآن، وفى مثل هذه الظروف تضررت  العديد من الخدمات الأخرى ، بما فيها حملات التطعيم للأطفال بسبب الإغلاق. ومع ذلك ، فإن تأجيل تطعيم طفلك بسبب خطر التعرض لـ COVID ليس فكرة جيدة، ومن ثم حاول تطعيمه في الوقت المناسب ، وفقًا لجدول التحصين.
 
ينتمي COVID-19 إلى عائلة كبيرة من الفيروسات التي قد تؤدي إلى أمراض الجهاز التنفسي، بدءًا من الأمراض الشديدة إلى نزلات البرد مثل متلازمة الشرق الأوسط التنفسية (MERS-CoV) ومتلازمة الجهاز التنفسي الحادة (SARS-CoV).
 
الفيروس التاجي وفقا لتقرير موقع " onlymyhealth"، هو فيروس يسبب أمراض الجهاز التنفسي ، وفي الحالات الشديدة ، يمكن أن يؤدي إلى الالتهاب الرئوي.

أهمية التطعيم للأطفال 

لا يجب تأجيل التطعيم الخاص بالأطفال خلال هذه الفترة، و على الرغم من أن التأخير في التطعيم بسبب الإغلاق كان لا مفر منه ، يجب على المرء عدم تخطيه،  وذلك لأن الأطفال لديهم فرصة أكبر للإصابة بالعدوى لأن نظامهم المناعي غير كامل النمو.

وأكدت منظمة الصحة العالمية مؤخرًا على أهمية التطعيم خلال جائحة COVID، وهنا يلعب التحصين دوراً حيوياً في حياة الطفل من خلال حمايته من العدوى، وتحتاج إلى إعطاء اللقاحات حسب سنه، بداية من الأطفال الصغار ، وحتى أطفال ما قبل المدرسة، حيث يساعد التطعيم  في الوقت المناسب البلاد على مكافحة الأمراض المعدية مثل شلل الأطفال والحصبة والحصبة الألمانية والجدري.
 
على الرغم من ذلك ، يمكن معالجة التأخير في التطعيم ولكن ، لا تنسَ تمامًا إعطاؤه للطفل لأنه قد يكون له تداعيات، لأن عدم تحصين الأطفال في الوقت المناسب يمكن أن يدعو الأمراض المعدية الأخرى أيضًا.

 الطريقة التي يمكن إعطاء التطعيم الآمن لأطفالك

حاول أن يتم تطعيم طفلك في المستشفيات أو عيادات الأطفال التي لم يتم تصنيفها كمراكز COVID مخصصة ، أو الوحدات الصحية.
احجز موعدك مسبقًا مع الطبيب وتعرف على جرعات التطعيموما لا يجب فعله.
ارتدِ أقنعة وادخل إلى المستشفى ، ولا تنس أيضًا تعقيم يديك.
تجنب لمس أي أسطح في المستشفى أو العيادة وارتدِ القفازات أيضًا.
تأكد من أن موظفي المستشفى يرتدون معدات الحماية الشخصية .
الحفاظ على البعد الاجتماعي في المستشفى أو العيادة.
تأكد من أن ملاءات الأسرة ، حيث يرقد طفلك ، نظيفة وتعقيمها من وقت لآخر.
بمجرد مغادرة المستشفى ، قم بتطهير طفلك ويديك.
 

التطعيم

جائحة فيروس كورونا

تطعيم الأطفال

COVID

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