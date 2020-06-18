لفتة إنسانية .. وحدات الإنقاذ بالقاهرة تنقل مسنة مريضة للمستشفى لتلقى العلاج

كتب عبد الرحمن سيد

فى لفتة إنسانية ، استجابت وحدات الإنقاذ بالحماية المدنية بالقاهرة ،لإستغاثة سيدة وتنقلها لإحدى المستشفيات لتلقى العلاج فى منطقة الدرب الأحمر، وذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابى مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنسانى.

ورد بلاغ لعمليات نجدة القاهرة من أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر يطالب خلاله مساعدة والدته "مسنة ومصابة بالسمنة ، بكسر بالحوض والمفصل" لنقلها للمستشى ، وعلى الفور تم التنسيق مع وحدات الإنقاذ بالحماية المدنية بالقاهرة للتعامل مع البلاغ، حيث إنتقلت القوات لمحل البلاغ والتقابل مع المُبلغ وتم انزال والدته من مسكنها لصعوبة حركتها بمعرفة قوات الإنقاذ وحملها لسيارة الإسعاف ونقلها للمستشفى لتلقى العلاج.

وفى مقابل ذلك أعرب المواطن عن بالغ شكره وعظيم تقديره وإمتنانه لوزارة الداخلية على سرعة الإستجابة لملتمسه وسرعة الإنتقال والتعامل مع البلاغ والحرص على رعاية الحالات الإنسانية.