لجنة من الطب البيطرى تغلق منافذ منزل الخفافيش المهجور بالخانكة.. صور

القليوبية نيفين طه

أغلقت لجنة من الطب البيطرى بمحافظة القليوبية بالتنسيق مع مجلس مدينة الخانكة، وقسم شرطة الخانكة - جميع منافذ منزل الأسمية المهجور والذى به مجموعة من الخفافيش، وسد جميع منافذ المنزل بالشكائر البلاستيكية حتى يتم القضاء عليها .

وقال العميد خالد كشك رئيس مدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، إنه فور تلقية بلاغا بعثور الأهالى على كمية من الخفافيش بمنطقة الأسمية بمدينة الخانكة، تم على الفور تشكيل لجنة من الرسم الهندسى وشؤون البيئة.

وأوضح رئيس مدينة الخانكة فى تصريح خاص لليوم السابع، أن اللجنة تفقدت المنزل المكون من طابقين وقامت بتصوير الخفافيش الموجودة به حتى يتم التعرف عليها والتعامل معها حيث يبلغ عدد الخفافيش الموجودة 1000خفاش بالمنزل وجارى التعامل معه للقضاء عليه.

وكان قتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، انتشار عدد كبير من الخفافيش بمنطقة "الأسمية" بمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، هاجمت الأهالي، وعدد من المنازل، وطالب الأهالى بالقضاء عليها، خوفاً من أن تكون سببا فى نقل الأمراض المعدية.

وأشار أحد الأهالى إلى أن تلك الخفافيش خرجت من بيت مهجور بمنطقة الأسمية بالخانكة وكأنها أسراب كثيرة.