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كينيا تفوز بعضوية مجلس الأمن بعد جولة ثانية من التصويت

الخميس، 18 يونيو 2020 11:45 م
كينيا تفوز بعضوية مجلس الأمن بعد جولة ثانية من التصويت مجلس الأمن
رويترز

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فازت كينيا بعضوية مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس متغلبة على جيبوتي في جولة ثانية من التصويت بالجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 دولة بعد جولة أولى لم تسفر عن فائز واضح.

وتبدأ المكسيك والهند وأيرلندا والنرويج- التي انتُخبت أمس الأربعاء- وكينيا فترة تستمر عامين في عضوية المجلس المكون من 15 دولة في أول يناير كانون الثاني 2021. وانتخبت المكسيك والهند بالتزكية، في حين تغلبت أيرلندا والنرويج على كندا.

ولضمان التمثيل الجغرافي، يجري تخصيص مقاعد للمجموعات الإقليمية. وجميع المرشحين بحاجة للفوز بدعم أكثر من ثلثي أعضاء الجمعية العامة كي يتسنى انتخابهم. ولم تحصل كينيا أو جيبوتي على الثلثين في الجولة الأولى من التصويت.

وبعد عملهم عن بعد منذ مارس وسط تفشي جائحة كورونا، عاد الدبلوماسيون إلى قاعة الجمعية العامة أمس الأربعاء واليوم الخميس للإدلاء بأصواتهم في أوقات مخصصة لذلك، وقد وضعوا الكمامات واتبعوا قواعد التباعد الاجتماعي.

 


مجلس الأمن

كينيا

فوز

مقعد

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