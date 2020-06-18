كيف تحمى جلدك من حروق الشمس فى موجة الحر

كتبت إيناس البنا

يسمى تلف الجلد الناتج عن التعرض لأشعة الشمس فوق البنفسجية باسم حروق الشمس، حيث يتميز باللون الأحمر للجلد مصحوبًا بألم خفيف يشعر بالدفء عند لمسه، ثم يبدأ الجلد المحروق بالتقشير بعد مرور بعض الوقت ، وهي عملية شفاء طبيعية.

بعد "تقشير" الجلد المتضرر من الشمس بشكل طبيعي ، يظهر تغير مؤقت في الجلد ، والذي يعود إلى طبيعته بعد بضعة أيام اعتمادًا على مدى الضرر.

ولكن هل تعلم أن حروق الشمس ليست مجرد التهاب على الجلد، ولكنه قد يسبب تلف الجلد إلى حد خطير؟ ، ففي بعض الحالات ، يكون أيضًا خطرًا كبيرًا لتكوين سرطانات الجلد، مما يؤدي إلى مزيد من الاهتمام بالحروق الشمسية في الصيف.

ووفقا لتقرير موقع " onlymyhealth" فإن الانتباه في الوقت المناسب لمثل هذه المشاكل الجلدية أمر مهم للغاية لأن تجاهلها يمكن أن يجعل الأمور أسوأ.

في بعض الحالات ، يمكن علاج حروق الشمس ببساطة عن طريق اتخاذ بعض التدابير المنزلية أو استخدام العلاجات المنزلية لحروق الشمس في حين أن البعض قد يتطلب تدخل الطبيب . أعراض حروق الشمس تظهر أعراض حروق الشمس فقط بعد بضع ساعات من التعرض لأشعة الشمس، ولكن شدة الضرر لا يعرف إلا بعد 24 ساعة، ، فيما يلي بعض أعراض حروق الشمس التي يجب أن تدق ناقوس الخطر لاتخاذ التدابير اللازمة: تظهر أعراض حروق الشمس فقط بعد بضع ساعات من التعرض لأشعة الشمس، ولكن شدة الضرر لا يعرف إلا بعد 24 ساعة، ، فيما يلي بعض أعراض حروق الشمس التي يجب أن تدق ناقوس الخطر لاتخاذ التدابير اللازمة:

احمرار لون الجلد والتهابه.

الشعور بالدفئ عند لمس البشرة التى تعرضت لحروق الشمس.

ألم خفيف أو شديد.

تورم.

ظهور بثور صغيرة مملوءة بالماء.

قشعريرة وحمى وغثيان وإرهاق.

حكة وألم أثناء لمس الجلد.



عوامل الخطر لحروق الشمس فيما يلي عوامل الخطر لحروق الشمس التي يجب أن نضعها في الاعتبار ، قبل اتخاذ قرار بشأن الحاجة إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لبشرة صحية: فيما يلي عوامل الخطر لحروق الشمس التي يجب أن نضعها في الاعتبار ، قبل اتخاذ قرار بشأن الحاجة إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لبشرة صحية:

الأشخاص ذوي البشرة الفاتحة أكثر عرضة لتلف الشمس بسبب انخفاض وجود الميلانين.

الأشخاص الذين يقيمون على ارتفاعات عالية حيث تكون أشعة الشمس هي الأقوى معرضون لخطر أكبر من الأشخاص في السهول. علاج حروق الشمس هناك بعض العلاجات التي يمكن للشخص أن يبحث عنها للتخلص من الجلد المصاب بحروق الشمس في أي وقت من الأوقات:

ضع كمادة باردة على مناطق حروق الشمس ، كما تساعد الاستحمام الباردة أيضًا.

ضع مستحضرات ملطفة مثل جل الصبار على الأجزاء المصابة.

يمكن أن تساعد الأدوية مثل الأسبرين والإيبوبروفين في تخفيف الألم.

افهم دائمًا أنه حتى المشاكل الجلدية البسيطة يمكن أن تؤدي إلى شيء شديد مثل السرطانات، وبالتالي ، استمر في البحث عن إشارات وإشارات تحذيرية مختلفة.

يجب إبلاغ الطبيب فورًا بأي نتوء جديد أو طفح جلدي أو تغير في لون الجلد، لأن السرطانات لا تأتي مع مجموعة من الأعراض، فقط قد تأتى مع علامات طفيفة أو خفية ، والتي يصعب ملاحظتها. الوقاية من حروق الشمس أهم شيء في معالجة حروق الشمس هو اتخاذ الاحتياطات اللازمة.، وبالتالي ، قد يكون إنقاذ نفسك من الأشعة الضارة أمرًا صعبًا ، ولكن بالتأكيد بعض الإجراءات الوقائية يمكن أن تساعد في تقليل الاتصال، وبعض نصائح الوقاية البسيطة للسيطرة على حروق الشمس هي كما يلي:

تجنب التعرض للشمس: أشعة الشمس هي الأقوى بين 10 في الصباح إلى 4 في المساء، ولكن التعرض لأشعة الشمس لفترة معتدلة وفي ساعات "آمنة" مناسب.

الملابس الواقية والقبعة : ارتد ملابس تغطي أطرافك وارتد قبعة عريضة الحواف، إلى جانب النظارات الشمسية التي تحجب الأشعة فوق البنفسجية.

استخدم واقيًا من الشمس: ضع دائمًا واقى للشمس بعامل حماية 30 على الأقل قبل الخروج في الهواء الطلق واتبع تعليمات ملصق المنتج لإعادة تقديم الطلب.

اختر العلاجات المنزلية: فور عودتك إلى المنزل، اختر بعض العلاجات المنزلية لعلاج حروق الشمس، اغسل يديك بالماء البارد أو جلدك المعرض للشمس، ضع الصبار أو الطماطم النيئة وافركيها على الجلد لبضع دقائق.