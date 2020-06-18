كازاخستان تعوض عن التزامها الضعيف باتفاق أوبك

رويترز

قالت وزارة الطاقة في قازاخستان اليوم الخميس إن التزام البلاد باتفاق أوبك+ لخفض إنتاج النفط بلغ 71 بالمئة في مايو وإنها ستعوض عن ذلك عن طريق تخفيضات أعمق في أغسطس وسبتمبر .