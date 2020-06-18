اليوم السابع
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الخميس، 18 يونيو 2020 09:31 م
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كازاخستان تعوض عن التزامها الضعيف باتفاق أوبك

الخميس، 18 يونيو 2020 08:06 م
كازاخستان تعوض عن التزامها الضعيف باتفاق أوبك أوبك
رويترز

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قالت وزارة الطاقة في قازاخستان اليوم الخميس إن التزام البلاد باتفاق أوبك+ لخفض إنتاج النفط بلغ 71 بالمئة في مايو وإنها ستعوض عن ذلك عن طريق تخفيضات أعمق في أغسطس وسبتمبر .

وقالت الوزارة إن قازاخستان مستعدة للوفاء باتفاق أوبك+.

 


أوبك

اتفاق

كازاخستان

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