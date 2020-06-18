قوات الأمن تضبط 190 شخصا لخرقهم قرار الحظر بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

أفاد مصدر أمنى بمديرية أمن الشرقية، اليوم، أنه تم القبض على 190 شخصا، أمس، لاختراقهم قرار حظر التجول الصادر من رئيس مجلس الوزراء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معهم وعرضهم على النيابة العامة.

ومن جانبه ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، بالتنسيق مع الأمن العام، من ضبط المتهمين بقتل سائق وسرقة دراجته البخارية "تروسكيل" والتخلص من جثته بالزراعات ناحية قرية الزنكلون، وتمت إحالتهم لنيابة مركز الزقازيق برئاسة عبد السلام عابدين، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.

وكان قد تلقى اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير مباحث الشرقية، بالعثور علي جثة هامدة بالزراعات بقرية الزنكلون دائرة مركز الزقازيق، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفي الأحرار، وتبين أن الجثة لشخص يدعي" طارق ذ م" 32 سنة مقيم الإشارة قسم ثان الزقازيق.

وتوصلت تحريات ضباط مباحث مركز شرطة الزقازيق، بالتنسيق مع الأمن العام إلي قيام كل من استدرج المجني عليه لتوصيلهم، وفي الطريق قاموا بالتعدي عليه بالة حادة وسرقة التروسكيل، وتم تحديد الجناة وهم كل من " حسين م ج" و"محمد ن إ" و"حامد ن م" وتم القبض عليهم وإحالتهم للنيابة العامة وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 5992 إداري مركز شرطة الزقازيق لسنة 2020.