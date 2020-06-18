اليوم السابع
Ads
الخميس، 18 يونيو 2020 10:27 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

قوات الأمن تضبط 190 شخصا لخرقهم قرار الحظر بالشرقية

الخميس، 18 يونيو 2020 09:02 ص
قوات الأمن تضبط 190 شخصا لخرقهم قرار الحظر بالشرقية حبس
الشرقية- فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أفاد مصدر أمنى بمديرية أمن الشرقية، اليوم، أنه تم القبض على 190 شخصا، أمس، لاختراقهم قرار حظر التجول الصادر من رئيس مجلس الوزراء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معهم وعرضهم على النيابة العامة.

ومن جانبه ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، بالتنسيق مع الأمن العام، من ضبط المتهمين بقتل سائق وسرقة دراجته البخارية "تروسكيل" والتخلص من جثته بالزراعات ناحية قرية الزنكلون، وتمت إحالتهم لنيابة مركز الزقازيق برئاسة عبد السلام عابدين، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.

 

 

 

وكان قد تلقى اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير مباحث الشرقية، بالعثور علي جثة هامدة بالزراعات بقرية الزنكلون دائرة مركز الزقازيق، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفي الأحرار، وتبين أن الجثة لشخص يدعي" طارق ذ م" 32 سنة مقيم الإشارة قسم ثان الزقازيق.

 

 

 

وتوصلت تحريات ضباط مباحث مركز شرطة الزقازيق، بالتنسيق مع الأمن العام إلي قيام كل من استدرج المجني عليه لتوصيلهم، وفي الطريق قاموا بالتعدي عليه بالة حادة وسرقة التروسكيل، وتم تحديد الجناة وهم كل من " حسين م ج" و"محمد ن إ" و"حامد ن م" وتم القبض عليهم وإحالتهم للنيابة العامة وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 5992 إداري مركز شرطة الزقازيق لسنة 2020.

 

 

 


مصر

اخبار مصر

مديرية امن الشرقية

حظر

امن الشرقية

حظر التجوال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الحكومة : 3.6 مليون مستفيد من "تكافل وكرامة" بزيادة 94%

الحكومة : 3.6 مليون مستفيد من "تكافل وكرامة" بزيادة 94%

وزيرة التجارة تصدر قراراً باستمرار وقف تصدير الكحول بكافة انواعه 3 أشهر

وزيرة التجارة تصدر قراراً باستمرار وقف تصدير الكحول بكافة انواعه 3 أشهر

السيسى يوافق على اتفاقية لتوريد 1300 عربة سكك حديد جديدة بمليار و 16مليون يورو

السيسى يوافق على اتفاقية لتوريد 1300 عربة سكك حديد جديدة بمليار و 16مليون يورو

استقرار أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 777 جنيها للجرام

استقرار أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 777 جنيها للجرام

السكة الحديد تعدل مواعيد 3 قطارات بخطى الإسكندرية - القاهرة وإيتاى البارود

السكة الحديد تعدل مواعيد 3 قطارات بخطى الإسكندرية - القاهرة وإيتاى البارود

انخفاض ملحوظ بحرارة الجو اليوم.. وطقس مائل للحرارة بالقاهرة والعظمى 33 درجة

انخفاض ملحوظ بحرارة الجو اليوم.. وطقس مائل للحرارة بالقاهرة والعظمى 33 درجة

التفاصيل الكاملة لقانون مجلس الشيوخ × 32 معلومة بعد موافقة البرلمان عليه

التفاصيل الكاملة لقانون مجلس الشيوخ × 32 معلومة بعد موافقة البرلمان عليه

فى معلومات بسيطة.. كل ما تريد معرفته عن حالات التلبس فى القانون

فى معلومات بسيطة.. كل ما تريد معرفته عن حالات التلبس فى القانون

أزمات تضرب تركيا.. أصحاب الأعمال يتوقعون انخفاضًا شديدًا فى معدلات التوظيف

أزمات تضرب تركيا.. أصحاب الأعمال يتوقعون انخفاضًا شديدًا فى معدلات التوظيف

6 شروط أساسية للترشح فى انتخابات مجلس الشيوخ.. تعرف عليها

6 شروط أساسية للترشح فى انتخابات مجلس الشيوخ.. تعرف عليها

انتهاء اليوم الـ85 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

انتهاء اليوم الـ85 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

فى معلومات بسيطة.. تعرف على الفرق بين انقضاء الدعوة الجنائية وسقوط العقوبة

فى معلومات بسيطة.. تعرف على الفرق بين انقضاء الدعوة الجنائية وسقوط العقوبة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة