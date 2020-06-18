اليوم السابع
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"قائد الشعوب الأصلية" فى الأمازون يتوفى بسبب كورونا

الخميس، 18 يونيو 2020 12:29 م
"قائد الشعوب الأصلية" فى الأمازون يتوفى بسبب كورونا باولينيو باياكان
وكالات

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توفى باولينيو باياكان، أحد أبرز المدافعين عن غابات الأمازون المطيرة وزعيم مجموعة من السكان الأصليين، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ووفقا لصحيفة العين الإماراتية، أوضح جيرت-بيتر براتش مؤسس مجموعة "بلانيت أمازون" البيئية، أن باياكان الذي اشتهر بعد قيادته معركة ضد مشروع "بيلو مونتي" الكهرومائى فى الثمانينات، توفى الثلاثاء في مستشفى في مدينة ريدينكاو في شمال البرازيل.

وأضاف براتش لوكالة الأنباء الفرنسية: "لقد عمل طيلة حياته لبناء تحالفات عالمية حول الشعوب الأصلية لإنقاذ الأمازون، لقد فقدنا مرشدا له قيمة كبيرة جدا".

وقد وصفت جمعية الشعوب الأصلية البرازيلية (أبيب) باياكان بأنه "الأب والقائد والمحارب" للشعوب الأصلية والبيئة.

وكان باياكان (65 عاما) زعيم شعب كايابو، ونال شهرة حول العالم بعد قيادته معركة ضد التدمير البيئى الذى كان سيسببه مشروع "بيلو مونتي" وهو مجمع من السدود في منطقة الأمازون البرازيلية.

وقد أقام تحالفات مع مجموعات أخرى من السكان الأصليين والناشطين الدوليين والمشاهير وكان منظما رئيسيا لتجمع ألتاميرا وهو مؤتمر أقيم في العام 1989 حشد المعارضة للمشروع.

وقد ساهم ذلك التحرك في إقناع البنك الدولي بسحب تمويل "بيلو مونتي" رغم أن تنفيذ المشروع بدأ في العام 2011.

وشخصت إصابة باياكان بوباء "كوفيد-19" في 8 يونيو الجاري بعد رحلة إلى قريته أوكري.

مع تصاعد انتشار الوباء في البرازيل، تفشي فيروس كورونا بين مجموعات السكان الأصليين في الأمازون وسجّلت حوالى 5500 حالة مع 287 وفاة.  


باياكان

البرازيل

كورونا

وفيات كورونا

الامازون

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