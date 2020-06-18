فيس بوك يحذف إعلانات لحملة ترامب تهاجم "أنتيفا" بزعم تحريضها على الكراهية

عرضت حملة دونالد ترامب الانتخابية أكثر من 80 إعلانًا على موقع فيس بوك تضم مثلثًا أحمر مقلوبًا كبيرًا ، وهو رمز يستخدمه النازيون لتمييز السجناء السياسيين ، في إعلاناتها الهجومية ضد حركة "أنتيفا" والتي تدعي الحملة أنها "تدمر" المدن الأمريكية.
وأقدمت إدارة فيس بوك على حذف الإعلانات ، وأكدت وفق صحيفة الاندبندنت أنها تحرض على الكراهية.
ووفقا لصحيفة الاندبندنت تم نشر الإعلانات على صفحة الرئيس ، وصفحة فريق ترامب ، وصفحة نائب الرئيس مايك بنس.
وطوال شهر يونيو ، نشرت حملة إعادة انتخاب ترامب مئات الإعلانات التي تدين "أنتيفا" حيث يحتج ملايين الأمريكيين على وحشية الشرطة في أعقاب عمليات القتل التي تقوم بها الشرطة ضد الأمريكيين السود والعنف ضد المتظاهرين.
كما هدد الرئيس وحلفاؤه بتسمية "أنتيفا" بأنها منظمة إرهابية، على الرغم من عدم وجود مثل هذه المنظمة غير النشطاء المناهضين للفاشية الذين يعارضون العنف اليميني، على الرغم من ان الاعتقالات ذات الصلة بالاحتجاج على الجرائم الفيدرالية لا تظهر أي صلة بـ "أنتيفا".
ظلت بعض الإعلانات على الإنترنت لأكثر من يوم قبل أن يقوم فيس بوك بإزالتها.
قال متحدث باسم شركة فيسبوك لـ "الإندبندنت": "أزلنا هذه المشاركات والإعلانات لانتهاك سياستنا ضد الكراهية المنظمة .. سياستنا تحظر استخدام رمز جماعة كراهية محظورة للتعرف على السجناء السياسيين دون السياق الذي يدين أو يناقش الرمز".
تم استخدام المثلث لأول مرة في الثلاثينيات لتحديد الشيوعيين والاشتراكيين والفوضويين والليبراليين والماسونيين والمعارضة السياسية الأخرى للنظام النازي ، بما في ذلك الأشخاص الذين ساعدوا في إنقاذ اليهود.
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