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قبل توجهه إلى لندن..

فيديو.. ماكرون يحيى الذكرى الـ80 لنداء شارل ديجول للمقاومة ضد النازية

الخميس، 18 يونيو 2020 01:48 م
فيديو.. ماكرون يحيى الذكرى الـ80 لنداء شارل ديجول للمقاومة ضد النازية ماكرون
كتب : أحمد علوى

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أحيا الرئيس الفرنسى ايمانويل ماكرون اليوم الخميس ، فى باريس، الذكرى الثمانين للنداء الذي وجهه الجنرال ديجول في 18 يونيو 1940 عبر هيئة الإذاعة البريطانية إلى الفرنسيين لمواصلة المقاومة ضد ألمانيا النازية.

وبث الموقع الخاص بالرئاسة الفرنسية " الاليزيه" فيديو مصور للحدث، ومن المقرر ان يتوجه اليوم أيضا ً إلى لندن لإحياء نفس الذكرى.

عام 1940، خضعت فرنسا لسيطرة ألمانيا النازية بزعامة هتلر، ووصل الجيش الألماني في الـ10 من يونيو إلى العاصمة الفرنسية باريس، فاضطرت الحكومة إلى اللجوء إلى مدينة بوردو بجنوب فرنسا، وانقسمت بين مؤيد للألمان ومعارض لوجودهم في البلاد.

ومنع شارل ديجول، الذي لم يكن معروفا كثيرا آنذاك، وقوع فرنسا في أيدي الألمان، حيث سافر إلى لندن لمقابلة وينستون تشرشل وألقى خطابه الشهير لمقاومة الاحتلال داعيا الجيش الفرنسي للالتحاق به في لندن.

 


فرنسا

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