فيديو.. لحظة وصول وحدات الدعم المركزى للجيش الليبى لتأمين مدينة سرت

كتب أحمد عرفة

بثت قناة العربية الحدث، فيديو يكشف وصول وحدات من الدعم المركزي للجيش الليبى من مدينة بنغازي إلى مدينة سرت الليبية لتأمين المدينة، وانتقال وحدات الجيش إلى الخطوط الأمامية.

وفى وقت سابق أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية أن المنطقة الممتدة من وادى جارف إلى منطقة الوشكة غربا منطقة عمليات عسكرية، داعية جميع المواطنين بعدم التواجد فى هذه المنطقة مع أخذ الحيطة والحذر.

كان الجيش الوطني الليبى قد أكد أن تركيا تعمل على تجهيز قاعدة الوطية لاستخدامها عسكريا.

ودفع الجيش الليبى خلال الأيام الماضية بتعزيزات عسكرية إضافية إلى محاور مدينة سرت، وذلك لمساندة الوحدات العسكرية المتواجدة هناك، تحسبا لهجوم محتمل قد تشنه قوات حكومة الوفاق لانتزاع السيطرة على هذه المدينة الاستراتيجية الواقعة وسط ليبيا.

فيديو حصري للحدث.. وصول وحدات من الدعم المركزي من #بنغازي إلى #سرت الليبية لتأمين المدينة وانتقال وحدات الجيش إلى الخطوط الامامية pic.twitter.com/GLJQYEYVyn — ا لـ حـ ـد ث (@AlHadath) June 18, 2020

وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي، إن قوات الكتيبة 302 صاعقة توجهت إلى غرب سرت، ونشرت صورا أظهرت تحرّك عشرات الآليات العسكرية بكامل عتادها وأفرادها نحو مدينة سرت.

من جانب آخر، قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي العميد خالد المحجوب إن الهدوء يخيم على كافة محاور القتال بمدينة سرت، لكنه لا يستبعد تصعيدا عسكريا محتملا خلال الأيام القادمة، خاصة في ظل تمسك حكومة الوفاق بمعركة سرت، بإطلاقها شروطا مجحفة وتعجيزية للقبول بدعوات وقف إطلاق النار والدخول في حوار لتسوية الأزمة الليبية.