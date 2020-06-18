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فيديو.. لحظة ضبط 82 طربة حشيش بقيمة 1.7 مليون جنيه

الخميس، 18 يونيو 2020 06:31 م
فيديو.. لحظة ضبط 82 طربة حشيش بقيمة 1.7 مليون جنيه مخدرات ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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رصد فيديو نجاح الداخلية فى ضبط اثنين من لعناصر الإجرامية بمطروح تخصصا فى الإتجار بمخدر الحشيش وإعادة تدويره وخلطه لإنتاجه بكميات كبيرة .. وبحوزتهما 82 طربة لمخدر الحشيش بقصد الإتجار، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، ولاسيما فى مجال جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات ترويجها.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، نشاط (إثنين من العناصر الإجرامية "لهما معلومات جنائية"– مقيمان بمحافظة مطروح) تخصصا فى الإتجار بمخدر الحشيش ، وإعادة تدوير وخلط المخدر لإنتاجه بكميات كبيرة ، متخذين من دائرة قسم شرطة الضبعة مكاناً لمزاولة نشاطهما فى الإتجار والترويج

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن مطروح ، أمكن إستهدافهما وضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الضبعة وبحيازتهما (82طربة لمخدر الحشيش وزنت 20,500 كيلو جرام – 2 كيلو جرام من المادة الخام لمسحوق بودرة الحشيش - 2 مكبس حديد يدوى – 3 قطع معدنية تستخدم فى عملية كبس مخدر الحشيش – الأدوات المستخدمة فى عمليات الكبس والتصنيع – مبلغ مالى قدره 70 ألف جنيه – 2 هاتف محمول – ميزان - سيارة)، وبمواجهتهما أقرا بمزاولة نشاطهما الإجرامى .

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (1170000 – مليون ومائة وسبعون ألف جنيه تقريباً).


مخدرات

تهريب المخدرات

حملات امنية

حشيش

بانجو

هيروين

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