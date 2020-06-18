فيديو.. صحة الأقصر: محضر جديد لطبيب أزال التشميع من عيادته لغلقها بعد إصابته بكورونا

الأقصر – أحمد مرعى

صرحت الدكتورة نهال مصطفي مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، بأنه تم تحرير محضر جديد بحق الطبيب المصاب بكورونا، عقب قيامه بإزالة الشمع من عيادته بعد غلقها من الإدارة، ويجرى التحقيق معه حاليًا من قبل رجال النيابة العامة بعد مخالفته للقانون.

وأضافت الدكتورة نهال مصطفى لـ"اليوم السابع"، أنهم رصدوا انتشار فيديو على صفحات التواصل الاجتماعى، يفيد بقيام الطبيب صاحب العيادة والمركز الطبى الذى تم غلقه وتشميعه بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، فتم تشكيل لجنة بمعرفة الدكتور السيد عبد الجواد وكيل الوزارة، من إدارة العلاج الحر وتم التوجه لمكان عيادة الطبيب من جديد، وتبين أن الشمع متواجد ولكنه ليس شمع الإدارة الذى تم وضعه على العيادة، فهو غير مطابق لشمع الإدارة، وتم اتخاذ اللازم وتحرير محضر رسمى ضد الطبيب وهو حاليًا قيد التحقيق بالنيابة العامة.

وأضافت مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالأقصر، فى بيان صحفى، أنه تم غلق المركز بناءً على تعليمات وزارة الصحة، وقرار المستشار مصطفى الهم محافظ الأقصر الذى أصدره بإغلاق هذا المركز بناء على مذكرة عرض من مديرية الصحة بالأقصر، يث يأتي ذلك في إطار الحرص الشديد والمتابعة المستمرة لحماية ألمرضي والمواطنين داخل محافظة الأقصر.

وكانت قد قالت الدكتورة نهال مصطفى مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، إن حملة بالتنسيق مع مديرية أمن الأقصر أغلقت مركزا طبيا داخل مدينة الأقصر، خرجت منذ أسبوع، وذلك بعد إصابة مديرة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وهو ما ثبت بالتحاليل الطبية والفحص لكافة أطباء محافظة الأقصر، وتبين أنه مصاب بكورونا وتقرر نقله لمستشفى العزل الصحى، ولكن فضل العزل المنزلى منذ نهاية الشهر الماضى.

وأوضحت الدكتور نهال مصطفى لـ"اليوم السابع"، أن إدارة العلاج الحر شكلت فريقا متخصصا وقاموا بارتداء البدل الوقائية واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لحماية أنفسهم من العدوى، وتم بالفعل انتقالهم للمركز الطبى الخاص بالطبيب لتنفيذ قرار غلقه، وفوجئوا بتواجد الطبيب وهو يفحص سيدة مسنة داخله، وبالمركز عدد من المرضى، وتم التحدث مع الطبيب لتنفيذ القرار، وهو ما تم بالفعل وإخراج كل المرضى المتواجدين وذويهم مرافقيهم، وغلق وتشميع العيادة بالكامل لحين صدور قرار جديد من المديرية خلال الفترة المقبلة.



الدكتورة نهال مصطفي مدير إدارة العلاج الحر بالأقصر



تشميع المركز وغلقه بمدينة الأقصر