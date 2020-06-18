اليوم السابع
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فيديو ..العائدون من ليبيا فور الوصول لمنازلهم ببنى سويف: شكرا للرئيس والحكومة

الخميس، 18 يونيو 2020 03:14 م
فيديو ..العائدون من ليبيا فور الوصول لمنازلهم ببنى سويف: شكرا للرئيس والحكومة هتافات تحيا مصر وفرحة عارمة بمسقط رأس العائدين من ليبيا فور وصولهم داخلها ببنى سويف
بنى سويف - أيمن لطفى - هانى فتحى

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رصد "اليوم السابع" فى بث مباشر من داخل قرية كوم الرمل القبلية بمركز سمسطا فى محافظة بنى سويف،  الفرحة الكبيرة التى سادت كافة أنحاء محافظة بنى سويف لدى وصول الـ23 مصرياً إلى أرض الوطن بعد إعادتهم من مدينة ترهونة الليبية من أيدى الجماعات المسلحة، وهتف الأهالى "تحيا مصر تحيا مصر".

وأعرب العائدون من ليبيا فور وصولهم إلى قريتهم كوم الرمل بمركز سمسطا بمحافظة بنى سويف عن سعادتهم وفرحتهم لعودتهم إلى منازلهم ، موجهين شكرهم للرئيس عبد الفتاح السيسى والقوات المسلحة والحكومة لسرعة إعادتهم لبلدهم بسلام.

 

واطلقت أمهات وزوجات العائدين من ليبيا الزغاريد فرحا بعودته أبناءهم سالمين إلى أرض الوطن.

وكان قد كلف الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، أجهزة الدولة بانهاء أزمة المصريين المحتجزين فى ليبيا، حيث كانت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، أعلنت القبض على المتورطين في واقعة الإساءة لعدد من العمال المصريين التي جرى تداولها قبل أيام على مواقعة التواصل الاجتماعي، بعد تحديد هوياتهم، مؤكدة مباشرة إجراءات الاستدلال معهم تمهيدا لإحالتهم إلى مكتب النائب العام في طرابلس.

وقالت داخلية حكومة الوفاق في بيان، اليوم الأربعاء، إن أجهزة الضبط القضائي التابعة لها تمكنت أمس الثلاثاء من رصد مكان واقعة الإساءة لمجموعة من العمالة المصرية وكشف هوية المتورطين في هذه الواقعة وإلقاء القبض عليهم ومباشرة إجراءات الاستدلال معهم بالخصوص تحضيرا لإحالتهم لمكتب النائب العام.

وأكدت أنه تم التعرف على العمالة المصرية المجني عليها في هذه الجريمة وعلى هوياتهم وهم جميعا بخير ويتمتعون بحريتهم دون أي قيد ويمارسون أعمالهم بشكل طبيعي، منوهة إلى أنه سيجري الاستماع إلى أقوالهم بشأن ما تعرضوا له من إساءات تنتهك حقوقهم وتخالف القوانين والأعراف والأخلاق وضمان كامل حقوقهم القانونية بالخصوص.

كما أكدت أن العلاقات التاريخية التي تربط الشعب الليبي والمصري لا يمكن أن تنال منها تصرفات فردية لا تمثل الدولة الليبية ولا أعراف وقيم الشعب الليبي كما أن الاختلافات السياسية بين الدول لا يمكن بحال من أحوال أن تمس من علاقات المحبة والأخوة بين الشعبين الليبي والمصري.

ونبهت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني في ختام البيان إلى أنها ستلاحق بحزم وبكل جدية كل من ينتهك الحقوق ويخالف التشريعات دون أي تمييز أو تحيز.

 


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