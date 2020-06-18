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فيديو.. أول لقاءات مع أهالى العائدين من ليبيا بمسقط رأسهم ببنى سويف

الخميس، 18 يونيو 2020 06:00 ص
فيديو.. أول لقاءات مع أهالى العائدين من ليبيا بمسقط رأسهم ببنى سويف اسر العائدين من ليبيا
بنى سويف أيمن لطفى

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التقى منذ قليل "اليوم السابع"، عدد من أهالى المصريين العائدين من ليبيا، فى مسقط رأس 23 مصرياً، فى قرية كوم الرمل سمسطا بنى سويف، إذ وجهوا الشكر للقيادة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسى على جهودهم فى عودة أبنائهم بسرعة إلى أرض الوطن.

وكانت جهود أجهزة الدولة المصرية قد نجحت  في عودة 23 مصريا تم احتجازهم فى ليبيا، وذلك بعدما كلف الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بانهاء أزمة المصريين في ليبيا، و أسفرت الاتصالات المصرية الليبية عن عودتهم وتأمين وصولهم إلى البلاد.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، كلف أجهزة الدولة بانهاء أزمة المصريين المحتجزين فى ليبيا، حيث كانت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، أعلنت القبض على المتورطين في واقعة الإساءة لعدد من العمال المصريين التي جرى تداولها قبل أيام على مواقعة التواصل الاجتماعي، بعد تحديد هوياتهم، مؤكدة مباشرة إجراءات الاستدلال معهم تمهيدا لإحالتهم إلى مكتب النائب العام في طرابلس.

وقالت داخلية حكومة الوفاق في بيان، اليوم الأربعاء، إن أجهزة الضبط القضائي التابعة لها تمكنت أمس الثلاثاء من رصد مكان واقعة الإساءة لمجموعة من العمالة المصرية وكشف هوية المتورطين في هذه الواقعة وإلقاء القبض عليهم ومباشرة إجراءات الاستدلال معهم بالخصوص تحضيرا لإحالتهم لمكتب النائب العام.

وكلف الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، أجهزة الدولة بانهاء أزمة المصريين المحتجزين فى ليبيا، حيث كانت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، أعلنت القبض على المتورطين فى واقعة الإساءة لعدد من العمال المصريين التى جرى تداولها قبل أيام على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تحديد هوياتهم، مؤكدة مباشرة إجراءات الاستدلال معهم تمهيدا لإحالتهم إلى مكتب النائب العام فى طرابلس.

 

اسر العائدين من ليبيا (1)
 

 

اسر العائدين من ليبيا (2)
 

 

اسر العائدين من ليبيا (3)
 

 

اسر العائدين من ليبيا (4)
 

 

اسر العائدين من ليبيا (5)
 

 

اسر العائدين من ليبيا (6)
 

 

اسر العائدين من ليبيا (7)
 
 
 
اسر العائدين من ليبيا (8)
 

 

اسر العائدين من ليبيا (9)
 

 

اسر العائدين من ليبيا (10)
 

 


ليبيا

المصريين العائدين من ليبيا

المصريين

بنى سويف

سمسطا

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