اليوم السابع
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الخميس، 18 يونيو 2020 02:34 م
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فى زيارة مفاجئة.. وزير الخارجية الأردنى يصل إلى رام الله

الخميس، 18 يونيو 2020 01:44 م
فى زيارة مفاجئة.. وزير الخارجية الأردنى يصل إلى رام الله أيمن الصفدى وزير الخارجية الأردنى
وكالات

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وصل وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم إلى مدينة رام الله الفلسطينية في الضفة الغربية، في زيارة مفاجئة.

ووفقا لصحيفة الرؤية الإماراتية، الصفدى سيلتقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) في مقر الرئاسة في رام الله، دون المزيد من التفاصيل.

من جهته، قال حسين الشيخ، وزير الشؤون المدنية الفلسطينية، القيادي في حركة التحرير الفلسطينية (فتح)، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن زيارة الصفدي ولقائه أبو مازن تأتي في إطار الجهد المشترك لمواجهة مخططات الضم الإسرائيلي وتداعياته على المنطقة.


الاردن

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فلسطين

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اخبار الاردن

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