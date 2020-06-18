اليوم السابع
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فوز مكتبة مصر العامة بدمياط بجائزة التقدير فى مبادرة "أعلم" للمكتبات

الخميس، 18 يونيو 2020 10:25 ص
فوز مكتبة مصر العامة بدمياط بجائزة التقدير فى مبادرة "أعلم" للمكتبات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط
دمياط عبده عبد البارى

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تقدمت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بالتهنئة إلى جميع المسئولين والعاملين بمكتبة مصر العامة بدمياط لما حققته المكتبة من مركز متقدم وحصولها على جائزة التقدير من قبل الاتحاد العربى للمكتبات والمعلومات "أعلم" لتكريم المكتبات المتفاعلة مع أزمة إنتشار فيروس كورونا المستجد والتى حصلت عليها أيضاً مكتبة مصر العامة الرئيسية ومكتبة مصر العامة بشبرا الخيمة والمكتبة الوطنية الأردنية.

والجدير بالذكر أن الاتحاد العربى للمكتبات والمعلومات قد نظم مبادرة " أعلم" لتكريم المكتبات المتفاعلة مع أزمة كورونا والتى اشتملت على فئتين خصصت الأولى للمكتبات الكبيرة العامة و الجامعية والوطنية، وخصصت الثانية للمكتبات الأصغر من مدرسية ومراكز معلومات ومتخصصة وقد جاءت المشاركات مختلفة من مكتبات بدول عربية هى " الأردن، الإمارات، العراق، السعودية، مصر، عمان، المغرب والجزائر" حيث قدمت 25 مكتبة تقاريرها عن الفئة الأولى و10 مكتبات ومراكز مصادر تعلم عن الفئة الثانية .

وكانت مكتبة مصر العامة بدمياط قد أطلقت مبادرة سلامتك سلامتي للتوعية وتعزيز دور الوقاية وكذلك مبادرة أسبوع الحسم ضد كورونا الزم بيتك وكذلك عرض للأوعية المعلوماتية التي تحتويها المكتبة فيما يتعلق بموضوع الأوبئة والفيروسات والأمراض المُعدية عبارة عن سلسلة فيديوهات لتعليم لغة الإشارة و عرض الرسائل المهمة والقرارات البارزة بلغة الإشارة للتواصل مع جميع الفئات وخاصة الاهتمام بالأطفال ذوي الإحتياجات الخاصة وعمل منشورات للرد من قبل متخصص على استفسارات أولياء الأمور والإهتمام بالعملية التعليمية ووجود المكتبة كشريك أساسي في توفير كافة المصادر التعليمية عرض جميع المسابقات الثقافية المُقدمة من جهات أخرى لإطلاع الجمهور عليها والإشتراك فيها.

وحولت المكتبة أنشطهتا لتكون اون لاين وعن بعد وذلك فى إطار الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية مثل كورونا المستجد.

ودشنت المكتبة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك والجروبات المتخصصة لأنشطتها منصات للتواصل مع أعضائها لممارسة كافة الأنشطة ونشرها على الصفحة.

 

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