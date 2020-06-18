فوز الهند وإيرلندا والمكسيك والنرويج بعضوية مجلس الأمن

كتبت - هند المغربي

أعلن رئيس الجمعية العامة تيجاني محمد باندي نتائج عملية التصويت على العضوية الغير دائمة بمجلس الأمن حيث تمت عملية الاقتراع لانتخاب خمسة أعضاء جدد في مجلس الأمن لعامي 2021-2022.

وأضح باندى أنه ضمّت المجموعة الأولى أفريقيا ودول آسيا والمحيط الهادئ، تنافست الدول على مقعدين، وحصلت الهند على 184 صوتا وكينيا على 113 صوتا وجيبوتي على 78 صوتا.

أما المجموعة الثانية فضمت دول أمريكا اللاتينية وبحر الكاريبي وحصلت المكسيك (المرشح الوحيد) على جميع أصوات المقترعين (187 صوتا).

أما مجموعة دول أوروبا الغربية وغيرها من الدول، فتنافست على مقعدين، وحصلت النرويج على 130 صوتا وإيرلندا على 128 صوتا وكندا على 108 أصوات.

وأعلن باندى أن الهند وإيرلندا والمكسيك والنرويج هي الدول التي حصلت على العضوية غير الدائمة في مجلس الأمن لعامين بدءا من يناير 2021 لافتا إلى أن هناك مقعدا واحدا بانتظار التصويت عليه من المجموعة الأفريقية وآسيا والمحيط الهادئ، ووفق قرار الجمعية العامة 74/557 سيتواصل الاقتراع اليوم الخميس.