فريق طبى ينجح فى غلق انفجار شريانى بالمخ بمستشفي طنطا التعليمى.. التفاصيل

الغربية عادل ضرة

أعلن الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا، فى بيان له ، نجاح فريق طبى بالمستشفى التعليمى العالمى من إجراء جراحة شديدة التعقيد لغلق تمدد شريانى منفجر بالمخ لمريض يبلغ من العمر 60 عامًا.

وقال د. أحمد غنيم، عميد طب طنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات ، أن المستشفى التعليمى الجامعى استقبل اليوم مريض يبلغ من العمر 60 عامًا يعانى من نزيف بالمخ نتيجة انفجار تمدد شريانى بالمخ، وعلى الفور تم غلق التمدد باستخدام ملفات حلزونية فى عملية جراحية ناجحة استغرقت ساعتين.

وأوضح د. محمود سليم مدير المستشفى التعليمى العالمي، أنه تم تشكيل فريق عمل من قسم الأمراض العصبية والنفسية ووحدة القسطرة المخية فور استقبال المريض بالمستشفى، مشيداً بدقة ومجهود الفريق الطبى الذى أُجرى الجراحة، والذى ضم د. حازم عبد الخالق المدرس بقسم الامراض العصبية والنفسية ومدير مركز الطب النفسي، ود. أحمد رويشة المدرس المساعد بقسم الامراض العصبية والنفسية.

وأضاف د.سليم، أن الفريق الطبى نجح أيضا فى إجراء عدد 2 قسطرة مخية ناجحة لمريضين آخرين داخل المستشفى اليوم ، موجهاً الشكر للمدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية د. حسن التطاوى ، وطاقم التخدير برئاسة د. هالة الجندى و د سعد محرم، وطاقم التمريض المساعد والذى ضم كل من شفق صلاح وأمنية جميل ورانيا أبو المجد ومبروكة راضي، والطاقم الفنى والذى ضم كل من اسلام عبد المنعم ومجدى عرب ومصطفى سلطان.