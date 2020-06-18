فريق بحث لحل لغز مقتل اثنين من تجار المواد المخدرة بأوسيم

كتب بهجت أبو ضيف

استمع رجال المباحث بميدرية أمن الجيزة، لأقوال أسرتى عاطلين قتلا على يد مجهولين، أطلقوا النار عليهما، وسط منطقة زراعية بأوسيم، لكشف الخلافات التى تجمع القتيلين مع أخرين، ومحاولة تحديد الدافع وراء مقتلهما للتوصل لهوية الجناة، وأشارت التحريات الأولية لرجال المباحث، إلى أن المجني عليهما، اعتادا الاتجار بالمواد المخدرة، وسط المنطقة الزراعية، وخلال تواجدهما بالمكان المخصص لهما، تعرضوا لإطلاق نار، مما أسفر عن مقتلهما، بينما أصيب شخص ثالث كان بصحبتهما، وتم نقله إلى المستشفى فى حالة خطرة.

وشكل اللواء محمود السبيلى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، فريق بحث من ضباط مباحث مركز شرطة أوسيم، لفحص العاطلين المترددين على المنطقة الزراعية لتجارة المخدرات، خاصة المسجلين خطر، السابق تورطهم فى قضايا مخدرات، بالإضافة إلى تفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمحلات التجارية، للتوصل لأى مشاهدات تساهم فى كشف ملابسات الحادث.

وأجرى رجال الأدلة الجنائية، معاينة لمسرح الجريمة، وتم التحفظ على فوارغ الطلقات، بالإضافة إلى التحفظ على عينة من دماء المجنى عليهما، تمهيدا لإعداد تقرير وتقديمه للنيابة العامة التى تتولى التحقيق.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.