اليوم السابع
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غلق وتشميع 13 محلا خالفوا قرار الحظر فى طوخ.. صور

الخميس، 18 يونيو 2020 12:58 ص
غلق وتشميع 13 محلا خالفوا قرار الحظر فى طوخ.. صور
القليوبية نيفين طه

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قام يحيى عبدالمنعم مدير إدارة الأزمات بمجلس مدينة طوخ، يرافقة النقيب عماد عطا من قوة تأمين مركز شرطة طوخ، بشن حملة موسعة على مركز ومدينة طوخ للتأكد من تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمقاومة فيروس كورونا وتم غلق وتشميع عدد  13 محال تجارية وحرفية خالفت قرار الحظر وأوضح عبدالمنعم أن الحملات مستمرة يومياً.

وفي سياق متصل، أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أنه تم التنسيق مع مديرية أمن القليوبية بقيادة اللواء جمال الرشيدى مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، لمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع التجمعات والتأكيد على قرارات استمرار غلق جميع الحدائق والمتنزهات والأسواق وقاعات الأفراح وصالات الجيم وغلق الطرق الرئيسية المؤدية للكورنيش والمقابر خلال أيام عيد الفطر المبارك، والتنسيق مع المرور لتنفيذ توجيهات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بوسائل المواصلات.

كما شدد المحافظ على أهمية متابعة التزام المواطنين باتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة، التى قررتها وزارة الصحة، وارتداء الكمامات بجميع الأسواق، والأماكن العامة، والخاصة، والمنشآت الحكومية، ووسائل النقل الجماعى، واتخاذ الإجراءات القانونية بحزم حيال المخالفين لهذه القرارات.

وأشاد المحافظ بما لمسه من حرص أبناء المحافظة بتعاونهم مع الأجهزة التنفيذية والأمنية والتزامهم الكامل بالإجراءات المقررة، وذلك إيماناً منهم بأن هذه الإجراءات تأتى فى إطار حرص الدولة بالحفاظ على أمنهم وسلامتهم، مشددا على رؤساء الوحدات المحلية بإستمرارالتواجد الميدانى بالشارع والتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية بشن الحملات التفتيشية للرقابة على الأسواق والمحال التجارية وكذا تكثيف أعمال التطهير والتعقيم بكل المنشآت وأماكن التجمعات للحد من انتشار العدوى بين المواطنين.

غلق 13 محلا خالفوا قرار الحظر فى طوخ (1)
 

 

غلق 13 محلا خالفوا قرار الحظر فى طوخ (2)
 

 

غلق 13 محلا خالفوا قرار الحظر فى طوخ (3)
 

 

غلق 13 محلا خالفوا قرار الحظر فى طوخ (4)
 

 


قرار الحظر

القليوبية

طوخ

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