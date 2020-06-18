غلق وتشميع مصنع لصناعة الكمامات مجهولة المصدر بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

أعلن حي العامرية أول غرب الاسكندرية ،فى بيان له اليوم،عن غلق و تشميع مصنع للكمامات مجهولة المصدر ،وذلك بناء على تعليمات اللواء حسام الشيخ رئيس حي العامرية أول وبالتنسيق مع إدارة تموين العامرية وإدارة الرقابة وبحضور المهندس رمضان عبد المطلب سكرتير عام الحي .

وأشار حى العامرية فى بيان له ،أن إدارة شئون البيئة ورخص المحلات وجميع الإدارات المعنية ،قد قامت بشن حملة لضبط مصنع لصناعة الكمامات مجهولة المصدر واستغلال علامة تجارية غير مسجلة وتم غلق وتشميع المصنع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

وكانت الإسكندرية قد إتخذت عدة قرارات ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس، حيث تم تنفيذ كافة تعليمات رئاسة الوزراء من تخفيض عدد العمال بديوان المحافظة والأحياء، وتطبيق الإجراءات الوقائية من التعقيم والتطهير لها، مثل غلق الشواطئ و المتنزهات وتكثيف الأحياء لحملات ضبط المخالفين لقرار الغلق، ومواصلة غلق المراكز التعليمية والحضانات وصالات الجيم ومحلات الألعاب الإلكترونية، منع الأسواق العشوائية الأسبوعية و عدم إقامة سوق الجمعة وسوق الحمام، بالإضافة إلى تكثيف الحملات بالأحياء لمنع تجمعات الأسواق اليومية.

كما تم إصدار تعليمات مشددة بالتواجد الميدانى والمتابعة اللحظية للأحياء، وتكثيف الحملات على المقاهى والكافتريات لمنع تدخين الشيشة، وتم غلق المقاهى المخالفة بالشمع الأحمر، وتوقيع عقوبة مالية فورية على مخالفين قرار الغلق تصل الى 10 آلاف جنيه، متابعة أعمال رفع القمامة ومداومة أعمال تطهير صناديق القمامة والحاويات ومراكز تجميع القمامة على مستوى الأحياء.