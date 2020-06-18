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"غار حراء" كما كان في زمن النبوة بعد أن أعادته السعودية لطبيعته.. صور

الخميس، 18 يونيو 2020 05:58 م
"غار حراء" كما كان في زمن النبوة بعد أن أعادته السعودية لطبيعته.. صور "غار حراء" كما كان زمن النبوة
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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تداول مغردون سعوديون صورة لغار حراء وهو في صورته الطبيعية بعد أن تمت إزالة الصور والكتابات التي تشوه مدخله وعلى جنباته، وقاد عاد إلى صورته الطبيعية قبل أن تطاله أيدي التغيير بحسب صحيفة سبق السعودية.

وقال أستاذ التاريخ والسيرة النبوية السعودى الدكتور محمل السلمي والذي نشر الصورة عبر حسابه: "غار حراء هكذا عاد لصورته الطبيعية زمن النبوة، بعد تنظيفه من الكتابات والإضافات التي تراكمت عبر العصور، جزى الله من فعل ذلك خيراً".

 

غار حراء
غار حراء

فيما قال المغرد عبدالرحم: "الموقع بحاجة إلى حراسة وتنظيم وإرشاد وتحسين للموقع مع امكانية عرض فيلم توضيحي بعدة لغات عن رمزية الغار بالنسبة للمسلمين".

وأشاد المغردون بتوجيه مستشار خادم الحرمين الامير خالد الفيصل والذي وجّه بالبدء عاجلاً في مشروعي تطوير غاري حراء وثور بالعاصمة المقدسة، والاستفادة من قرار منع التجول للبدء في تنفيذ المشروعين وسرعة إنجازهما.

 

الغار
الغار

 

وبحسب الصحيفة، يشرف على مشروعي التطوير الذي يتابع تنفيذه نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان فريقٌ مُشكل من إمارة منطقة مكة والهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وهيئة تطوير المنطقة، وأمانة العاصمة المقدسة، وشرطة المنطقة؛ بهدف إزالة التشوهات البصرية المُحدثة على مدار السنين في الموقعين، والقضاء على السلوكيات المخالفة التي يقوم بها بعض الزوار.

وسيتم إعادة الموقعين اللذين كان يصعب تطويرهما خلال الفترة الماضية بسبب الزحام الذي تشهده مكة المكرمة طيلة العام، إلى حالتهما الأولى على عدة مراحل، إذ سيتم خلال المرحلة الأولى والتي تستغرق 30 يوماً تنظيف الصخور من الكتابات والرسومات وإزالة الكتابات في الغارين، وعلى امتداد الطريقين المؤديين إليهما وذلك وفق أحدث الأسس العلمية، كذلك إزالة الصبات الإسمنتية ومظلات الزنك والأخشاب، فيما سيتم خلال المراحل المتبقية تطوير المواقع المحيطة بالغارين والطرق المؤدية إليهما وإنشاء عدد من المرافق التي تخدم زوار الموقعين.


غار حراء

السعودية

مكة

الغار

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