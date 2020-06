عمدة لندن: لو حدثت موجة ثانية لفيروس كورونا سيكون أمرا كارثيا على بلدنا

حذر صادق خان عمدة لندن من حدوث موجة ثانية من تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، مشددا على أهمية العذل الذاتي الفوري إذا شعر أحد البريطانيين أو المقيمين بأعراض فيروس كورونا، إلى جانب ضرورة إجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

A second wave would be catastrophic for our city and our country. If you have #COVID19 symptoms, self-isolate immediately and get tested. Click the link below or call 119. https://t.co/8UteWMIXlL