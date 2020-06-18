عمدة لندن: لو حدثت موجة ثانية لفيروس كورونا سيكون أمرا كارثيا على بلدنا

كتب محمد سعودي

حذر صادق خان عمدة لندن من حدوث موجة ثانية من تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، مشددا على أهمية العذل الذاتي الفوري إذا شعر أحد البريطانيين أو المقيمين بأعراض فيروس كورونا، إلى جانب ضرورة إجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

A second wave would be catastrophic for our city and our country. If you have #COVID19 symptoms, self-isolate immediately and get tested. Click the link below or call 119. https://t.co/8UteWMIXlL — Mayor of London (gov.uk/coronavirus) (@MayorofLondon) June 18, 2020

وقال عمدة لندن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" مساء اليوم الخميس :"إن حدوث موجة ثانية سيكون أمرا كارثيا على مدينتنا وبلدنا... إذا كان لديك أعراض مرض كوفيد 19، فقم بالعزل الذاتي على الفور واخضع للفحص. واتصل برقم 119".

وفي وقت سابق، طالب صادق خان، عمدة لندن، حكومة المملكة المتحدة بإلزام السكان بتغطية الوجه في المتاجر والأماكن العامة بالتزامن مع تخفيف اجراءات الاغلاق، وكتب عمدة لندن عبر حسابه بـ"تويتر"، قائلا: "مع التخفيف من الإغلاق، فإن مسؤوليتنا هي أن نبذل قصارى جهدنا لمنع حدوث موجة ثانية من COVID19. لا مجال للرضا عن النفس عندما تكون الحياة في خطر. لهذا السبب أدعو الحكومة إلى جعل تغطية الوجه إلزامية في جميع المتاجر والأماكن العامة المحصورة".

وكانت قد شهدت عدة مناطق في بريطانيا زحام وتكدس أمام المحال التجارية والمطاعم، وكذا فى مدن فرنسية منها العاصمة باريس ، مع عودة المحال التجارية والمطاعم للعمل واستئناف تقديم المأكولات والمشروبات داخل قاعات الطعام الداخلية ، الاثنين، بعد أن بدأت كل من بريطانيا وفرنسا مرحلة جديدة من تخفيف قيود فيروس كورونا الرئيسية.

وبات اعتباراً من الاثنين الماضي، مسموحاً لآلاف المتاجر "غير الأساسية" فى بريطانيا، كتلك التى تبيع الملابس، والكتب والمعدات الإلكترونية، فتح أبوابها، فضلاً عن حدائق الحيوانات وحدائق السفارى ودور السينما فى الهواء الطلق.

وأصبح وضع الكمامات إلزامياً فى وسائل النقل العام، لكنه غير إلزامى فى المتاجر، مع ذلك، كان لا بد على المتاجر أن تفرض تدابير لضمان سلامة الموظفين والزبائن.