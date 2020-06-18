اليوم السابع
Ads
الخميس، 18 يونيو 2020 12:15 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

عمدة لندن بعد فتح المطاعم والمحال: مسئولتنا منع حدوث موجة ثانية من كورونا

الخميس، 18 يونيو 2020 12:08 م
عمدة لندن بعد فتح المطاعم والمحال: مسئولتنا منع حدوث موجة ثانية من كورونا عمدة لندن
كتب محمد شعلان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

طالب صادق خان، عمدة لندن، حكومة المملكة المتحدة بإلزام السكان بتغطية الوجه في المتاجر والأماكن العامة بالتزامن مع تخفيف اجراءات الاغلاق، وكتب عمدة لندن عبر حسابه بـ"تويتر"، قائلا: "مع التخفيف من الإغلاق، فإن مسؤوليتنا هي أن نبذل قصارى جهدنا لمنع حدوث موجة ثانية من COVID19. لا مجال للرضا عن النفس عندما تكون الحياة في خطر. لهذا السبب أدعو الحكومة إلى جعل تغطية الوجه إلزامية في جميع المتاجر والأماكن العامة المحصورة".

1
عمدة لندن على تويتر

 

وكانت قد شهدت عدة مناطق في بريطانيا زحام وتكدس أمام المحال التجارية والمطاعم، وكذا فى مدن فرنسية منها العاصمة باريس ، مع عودة المحال التجارية والمطاعم للعمل واستئناف تقديم المأكولات والمشروبات داخل قاعات الطعام الداخلية ، الاثنين، بعد أن بدأت كل من بريطانيا وفرنسا مرحلة جديدة من تخفيف قيود فيروس كورونا الرئيسية.

 

وبات اعتباراً من الاثنين الماضي، مسموحاً لآلاف المتاجر "غير الأساسية" فى بريطانيا، كتلك التى تبيع الملابس، والكتب والمعدات الإلكترونية، فتح أبوابها، فضلاً عن حدائق الحيوانات وحدائق السفارى ودور السينما فى الهواء الطلق.

 

وأصبح وضع الكمامات إلزامياً فى وسائل النقل العام، لكنه غير إلزامى فى المتاجر، مع ذلك، كان لا بد على المتاجر أن تفرض تدابير لضمان سلامة الموظفين والزبائن.

 

وأعلن رئيس الوزراء بوريس جونسون، لوسائل الإعلام خلال زيارة الأحد لمركز تجارى فى شرق لندن، : يمكن للناس أن "يتسوقوا بكلّ طمأنينة" ولن تفتح المحلات إلا فى إنجلترا، إذ اعتمدت الأقاليم الأخرى - اسكتلندا وإيرلندا الشمالية وويلز - مواعيد مختلفة لرفع العزل.

 

وفيما لا تزال توصيات الحفاظ على مسافة مترين بين كل شخص قائمة، تدرس الحكومة إمكانية تخفيض هذه المسافة من أجل إعطاء دفع للحانات والفنادق والمطاعم التى من المقرر أن تفتح أبوابها مطلع يوليو.


عمدة لندن

صادق خان

بريطانيا

كورونا فى بريطانيا

تخفيف اجراءات كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الحكومة: غرف عمليات مركزية لمتابعة امتحانات الثانوية العامة من الأحد

الحكومة: غرف عمليات مركزية لمتابعة امتحانات الثانوية العامة من الأحد

الحكومة: 3.6 مليون مستفيد من "تكافل وكرامة"

الحكومة: 3.6 مليون مستفيد من "تكافل وكرامة"

وزيرة التجارة تصدر قراراً باستمرار وقف تصدير الكحول بكافة انواعه 3 أشهر

وزيرة التجارة تصدر قراراً باستمرار وقف تصدير الكحول بكافة انواعه 3 أشهر

السيسى يوافق على اتفاقية لتوريد 1300 عربة سكك حديد جديدة بمليار و 16مليون يورو

السيسى يوافق على اتفاقية لتوريد 1300 عربة سكك حديد جديدة بمليار و 16مليون يورو

استقرار أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 777 جنيها للجرام

استقرار أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 777 جنيها للجرام

السكة الحديد تعدل مواعيد 3 قطارات بخطى الإسكندرية - القاهرة وإيتاى البارود

السكة الحديد تعدل مواعيد 3 قطارات بخطى الإسكندرية - القاهرة وإيتاى البارود

انخفاض ملحوظ بحرارة الجو اليوم.. وطقس مائل للحرارة بالقاهرة والعظمى 33 درجة

انخفاض ملحوظ بحرارة الجو اليوم.. وطقس مائل للحرارة بالقاهرة والعظمى 33 درجة

التفاصيل الكاملة لقانون مجلس الشيوخ × 32 معلومة بعد موافقة البرلمان عليه

التفاصيل الكاملة لقانون مجلس الشيوخ × 32 معلومة بعد موافقة البرلمان عليه

فى معلومات بسيطة.. كل ما تريد معرفته عن حالات التلبس فى القانون

فى معلومات بسيطة.. كل ما تريد معرفته عن حالات التلبس فى القانون

أزمات تضرب تركيا.. أصحاب الأعمال يتوقعون انخفاضًا شديدًا فى معدلات التوظيف

أزمات تضرب تركيا.. أصحاب الأعمال يتوقعون انخفاضًا شديدًا فى معدلات التوظيف

6 شروط أساسية للترشح فى انتخابات مجلس الشيوخ.. تعرف عليها

6 شروط أساسية للترشح فى انتخابات مجلس الشيوخ.. تعرف عليها

انتهاء اليوم الـ85 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

انتهاء اليوم الـ85 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة