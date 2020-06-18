عمدة لندن بعد فتح المطاعم والمحال: مسئولتنا منع حدوث موجة ثانية من كورونا

كتب محمد شعلان

طالب صادق خان، عمدة لندن، حكومة المملكة المتحدة بإلزام السكان بتغطية الوجه في المتاجر والأماكن العامة بالتزامن مع تخفيف اجراءات الاغلاق، وكتب عمدة لندن عبر حسابه بـ"تويتر"، قائلا: "مع التخفيف من الإغلاق، فإن مسؤوليتنا هي أن نبذل قصارى جهدنا لمنع حدوث موجة ثانية من COVID19. لا مجال للرضا عن النفس عندما تكون الحياة في خطر. لهذا السبب أدعو الحكومة إلى جعل تغطية الوجه إلزامية في جميع المتاجر والأماكن العامة المحصورة".



عمدة لندن على تويتر

وكانت قد شهدت عدة مناطق في بريطانيا زحام وتكدس أمام المحال التجارية والمطاعم، وكذا فى مدن فرنسية منها العاصمة باريس ، مع عودة المحال التجارية والمطاعم للعمل واستئناف تقديم المأكولات والمشروبات داخل قاعات الطعام الداخلية ، الاثنين، بعد أن بدأت كل من بريطانيا وفرنسا مرحلة جديدة من تخفيف قيود فيروس كورونا الرئيسية.

وبات اعتباراً من الاثنين الماضي، مسموحاً لآلاف المتاجر "غير الأساسية" فى بريطانيا، كتلك التى تبيع الملابس، والكتب والمعدات الإلكترونية، فتح أبوابها، فضلاً عن حدائق الحيوانات وحدائق السفارى ودور السينما فى الهواء الطلق.

وأصبح وضع الكمامات إلزامياً فى وسائل النقل العام، لكنه غير إلزامى فى المتاجر، مع ذلك، كان لا بد على المتاجر أن تفرض تدابير لضمان سلامة الموظفين والزبائن.

وأعلن رئيس الوزراء بوريس جونسون، لوسائل الإعلام خلال زيارة الأحد لمركز تجارى فى شرق لندن، : يمكن للناس أن "يتسوقوا بكلّ طمأنينة" ولن تفتح المحلات إلا فى إنجلترا، إذ اعتمدت الأقاليم الأخرى - اسكتلندا وإيرلندا الشمالية وويلز - مواعيد مختلفة لرفع العزل.

وفيما لا تزال توصيات الحفاظ على مسافة مترين بين كل شخص قائمة، تدرس الحكومة إمكانية تخفيض هذه المسافة من أجل إعطاء دفع للحانات والفنادق والمطاعم التى من المقرر أن تفتح أبوابها مطلع يوليو.