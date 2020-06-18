عقد أول عمومية لشركات رامى لكح منذ 10 سنوات.. ورجل الأعمال يعتزم استثمار 500 مليون جنيه

كتب هانى الحوتى

عقدت الشركة القابضة للاستثمارات المالية (لكح جروب)، أمس الأربعاء، اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة، عبر نظام التصويت الإلكترونى عن بعد (E-Magles)، وتم خلاله الموافقة على تشكيل مجلس الإدارة برئاسة رجل الأعمال رامى لكح وعضوية كلا من مجدى سعيد حليم، هانى أبو بكر إبراهيم، أمجد إدوارد حداد، مصطفى محمد محمود، ساهر صبحى عجايب، كما تم الموافقة على تفويض مجلس الإدارة فى اختيار مراقب حسابات ثانى الشركة.

وهذه هى المرة الأولى التى يعقد فيها اجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة للاستثمارات المالية (لكح جروب) منذ 10 سنوات، وذلك بعد نجاح رجل الأعمال رامى لكح فى تسوية كافة مديونياته لدى 9 بنوك باستثناء مديونية لا تتجاوز مبلغ 10 ملايين جنيه لدى المصرف المتحد، جارى تسويتها خلال الأيام القليلة المقبلة، وعزمه عودة نشاط الشركة مرة أخرى.

من جهته، قال رجل الأعمال رامى لكح، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للاستثمارات المالية (لكح جروب)، إن تحسن الاقتصادي المصرى بعد برنامج الإصلاح القوى والجرئ الذي نفذته الحكومة خلال السنوات القليلة الماضية، والدور الكبير لمحافظ البنك المركزى طارق عامر فى إنهاء كافة العقبات أمام المستثمرين كان حافزاً وراء عودة الشركة لنشاطها مرة أخرى، مضيفاً بدأت إجراءات عودة نشاط الشركة بتسوية كافة مديونياتها مع البنوك والضرائب، وعقد أول اجتماع للجمعية العمومية منذ 10 سنوات، وتم خلال تشكيل مجلس إدارة جديد يضم ممثلين عن مساهمي الأقلية لضمان تمثيل كافة المساهمين، وتفويض المجلس لاختيار مراقب حسابات ثاني لإنهاء ميزانية الشركة عن الأعوام الثلاث الماضية، ونشرها على المساهمين.

وحول خططه التوسعية خلال الفترة المقبلة، قال "لكح"، لـ"اليوم السابع"، إن مجلس إدارة لكح جروب سيبدأ خلال الأيام المقبلة إعادة هيكلة الشركات التابعة عبر تصفية الشركات المتوقف نشاطها، والتوسع فى أنشطة الشركات القائمة، على رأسها المتخصصة بالقطاع الطبى، حيث سيتم التوسع فى أنشطتها بإضافة نشاط مشغل ومقدم خدمات الرعاية الصحية بجانب نشاط الشركة الأساسي وهو بيع الأجهزة الطبية، وذلك لإعادة الريادة لهذه الشركة في مصر وإفريقيا، وحاجة السوق حالياً للتوسع فى قطاع الرعاية الصحية، وسيتم ضح أكثر من 500 مليون جنيه استثمارات جديدة فى هذا القطاع خلال الخمس سنوات المقبلة، مضيفا أن هناك خطط توسعية جديدة لقطاعات أخرى مثل السياحة والصناعة، سيتم الإعلان عنها تباعاً خلال الفترة المقبلة بعد الحصول على الموافقات اللازمة.

واختتم "لكح"، حديثه مؤكداً أن الوقت الحالى هو أفضل وقت للاستثمار فى مصر، بعد القرارات الحكومية لتهيئة مناخ الاستثمار وتحفيز المستثمرين وخلق فرص جديدة، بالإضافة إلى نجاح محافظ البنك المركزى طارق عامر، والذى يعد دينامو الاقتصاد المصرى فى إنهاء كافة المشاكل والعقبات أمام رجال الأعمال، وتشجيعهم من خلال مبادرات عديدة لتوفير تمويل ميسر لكافة القطاعات الإنتاجية، وإنهاء مشاكل المتعثرين، مضيفا: "محافظ البنك المركزى يشعر بمشاكل المستثمرين، ويصدر قرارات فورية لصالح الاقتصاد".

يذكر أن هذه هى الدعوة الثانية لاجتماع الجمعية العادية للشركة القابضة للاستثمارات المالية (لكح جروب)، بعد عدم اكتمال النصاب القانونى للدعوة الأولى التى عقدت يوم الأربعاء الماضى الموافق 10 يونيو، وبلغت نسبة التصويت فى الاجتماع الثانى عدد 43.96 مليون سهم تمثل نسبة 29.31% من إجمالى الأسهم البالغة نحو 150 مليون سهم.