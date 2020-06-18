اليوم السابع
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عضو بنقابة الأطباء: وفاة طبيب ببنى سويف بعد إصابته بكورونا

الخميس، 18 يونيو 2020 04:24 م
عضو بنقابة الأطباء: وفاة طبيب ببنى سويف بعد إصابته بكورونا الدكتور إبراهيم الزيات عضو مجلس النقابة العامة للأطباء
كتبت آية دعبس

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قال الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إن عدد شهداء الأطباء نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بلغ حتى الآن 78 طبيبا، بعد إعلان وفاة الدكتور هشام عبدالقادر مختار يوسف الواسطى، بمحافظة بنى سويف، وذلك بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، داعيا الله أن يغفر له وأن يدخله فسيح جناته.
 
كان الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، قد قال إن عدد الإصابات بين الأطباء بفيروس كورونا، والتى تمكنت النقابة من رصدها تعدت الـ430 إصابة، فيما بلغ عدد شهداء الأطباء 78 طبيبا، مشيرا إلى أن نسبة الوفيات بين الأطباء تتراوح بين 5 إلى 7%.
 
وأوضح الزيات، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الإحصائيات الخاصة بأعداد الإصابات والشهداء بين الأطباء يتم رصدها من خلال فريق من أعضاء النقابة العامة للأطباء والنقابات الفرعية، حيث يتم التواصل من خلالهم بالأطباء المصابين وأسر الشهداء حتى يتم التأكد من المعلومات قبل الإعلان عنها.
 
وأشار إلى أن الأعداد التى تصل إليها النقابة ويتم الإعلان عنها، هى أعداد حقيقية، ولكن قد يكون عدد غير كامل، وهناك أطباء قد لا تصل اليهم اللجنة، مشيرا إلى أنه منذ بداية الجائحة والنقابة تطالب بتوفير المستلزمات الطبية الوقائية، وعمل اختبارات للفريق الطبى، وعزل الفريق الطبى المخالط للمرضى، ثم إضافة الإصابة بالكورونا كإصابة عمل، واضافة المصابين والشهداء إلى قانون الشهيد، وقد تم فعلا اضافة الكورنا لإصابة العمل وتم اضافة الشهداء لصندوق المخاطر المهنية، إلا أننا مصممين على اضافتهم لقانون الشهيد لوجود تمويل ثابت وكريم لهم.
 
 
 

نقابة الاطباء

اصابات الاطباء بكورونا

وفيات الاطباء بكورونا

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