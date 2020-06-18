اليوم السابع
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ضبط 6 أشخاص داخل ملعب خماسي لمخالفتهم قرار حظر تحرك المواطنين

الخميس، 18 يونيو 2020 07:30 م
ضبط 6 أشخاص داخل ملعب خماسي لمخالفتهم قرار حظر تحرك المواطنين ملعب خماسي ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 6 أشخاص داخل ملعب كرة قدم خماسى "غير مرخص" بناحية بيجام بمنطقة شبرا الخيمة بالقليوبية، لمخالفتهم قرار حظر تحرك المواطنين ، وتم ضبط مالك الملعب وصاحب محل ألعاب فيديو داخل الملعب "بدون ترخيص" وبحوزته 4 أجهزة ألعاب "بلاى ستيشن"، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وكانت الحكومة فرضت حظر جزئي مع إغلاق المقاهي، والكافيتريات، والكافيهات، والكازينوهات، والملاهي، والنوادي الليلية، والحانات، وما يماثلها من المحال والمنشآت، والمحال التي تقدم التسلية أو الترفيه، كما يستمر إغلاق جميع الحدائق العامة والمتنزهات و الشواطئ، ويقتصر العمل بجميع المطاعم وما يُماثلها من المحال والمنشآت ووحدات الطعام المتنقلة ومحال الحلويات وكذلك المنشآت السياحية التي تقدم المأكولات والمشروبات على تقديم خدمة "التيك أواي" خارج ساعات حظر الانتقال والتحرك، وخدمات توصيل الطلبات للمنازل على مدار اليوم، مع الالتزام بجميع الاحتياطات الصحية الواجبة.

وتُغلق جميع المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية "المولات التجارية" أمام الجمهور بدءاً من الساعة السادسة مساءً .

وتكثف قوات الشرطة من تواجدها الأمنى وتعيين الارتكازات الأمنية ونقاط ملاحظة الحالة، وتسيير الأطواف الأمنية، والدفع بقوات التدخل والإنتشار السريع بكافة المحاور والطرق والشوارع والميادين والنطاقات الحيوية.

وتنفذ الشرطة الإجراءات الاحترازية التى اعتمدتها الدولة للحفاظ على صحة المواطنين ضمن الخطة الشاملة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والتى تشمل غلق الشواطئ والحدائق العامة والمتنزهات والمراسى النيلية ومتابعة غلق المحال التجارية والمولات والمطاعم ومناطق تقديم الخدمات الترفيهية.


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