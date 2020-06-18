اليوم السابع
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الخميس، 18 يونيو 2020 08:50 م
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ضبط 57 قطعة سلاح خلال يوم واحد للحملات الأمنية في أسيوط

الخميس، 18 يونيو 2020 07:47 م
ضبط 57 قطعة سلاح خلال يوم واحد للحملات الأمنية في أسيوط أسلحة
أسيوط – هيثم البدرى

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تمكنت  مديرية أمن أسيوط من خلال الحملات الأمنية المكثفة على البؤر الإجرامية ، وأطراف الخصومات الثأرية،  وحائزى الأسلحة غير المرخصة بالإشتراك وضباط الأمن العام من ضبط 57 قطعة سلاح متنوعة خلال يوم واحد وتم تحرير المحاضر اللازمة وجار العرض على النيابة العامة .

وكانت مديرية امن أسيوط قد شنت  حملات أمنية مكثفة على مراكز المحافظة لضبط الأسلحة غير المرخصة ،وحائزيها تحت إشراف ضباط الأمن العام برئاسة العميد عصام غانم رئيس فرع الأمن العام  بأسيوط والعميد الدكتور منتصر عويضة مدير  المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط وضباط الأمن المركزى وأسفرت الحملات على مراكز المحافظة عن ضبط 57 قطعة  سلاح متنوعة من بينها 19 بندقية  آلية ، و13  بندقية  خرطوش  وباقى الأسلحة تنوعت ما بين مسدسات خرطوش وأخرى محلية الصنع ،وكميات من الذخيرة المتنوعة.

وتحررت المحاضر اللازمة ،وجار العرض على النيابة العامة ،واستكمال الإجراءات القانونية

 

 


ضبط اسلحة غير مرخصة

الحملات الأمنية

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