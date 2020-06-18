اليوم السابع
Ads
الخميس، 18 يونيو 2020 02:54 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط 4 أطنان سماد زراعى مدعم داخل إحدى المحلات التجارية ببنى عبيد بالدقهلية

الخميس، 18 يونيو 2020 02:33 م
ضبط 4 أطنان سماد زراعى مدعم داخل إحدى المحلات التجارية ببنى عبيد بالدقهلية ضبط سماد زراعي مدعم
الدقهلية - شريف الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شن مجلس مدينة بني عبيد بمحافظة الدقهلية حملة، برئاسة حاتم قابيل رئيس مركز ومدينة بنى عبيد، لكشف التلاعب فى حصص السماد المدعم من الدولة بالجمعيات الزراعية للفلاحين، وتمكن رئيس المجلس من ضبط 4 أطنان سماد كيماوى مدعوم  داخل أحد المحلات التجارية، بناحية عزبة طلعت التابعة لمركز ومدينة بنى عبيد، عبارة عن 80 شيكارة زنة الواحدة 50 كيلو محظورة بيعها وتدلولها خارج الجمعيات الزراعية.

وتبين أن المضبوطات عبارة عن سماد كيماوى مدعوم ومحظور بيعه فى الأسواق، وهو خاص بالجمعيات الزراعية فقط، وبناء على ذلك تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتحرير المحضر اللازم لعرضة على النيابة العامة، للتصرف فى المضبوطات، وتم تسليم الكمية المضبوطة كاملة للإدارة الزراعية بميت سويد تحت تصرف النيابة العامة.
 
جاء ذلك بحضور ربيع سلطان رئيس الرقابة التجارية، ومحمد سليم رئيس الرقابة التموينية، وتنفيذا لتعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية .
 
ضبط سماد زراعي مدعم (1)
ضبط سماد زراعي مدعم (1)

ضبط سماد زراعي مدعم (2)
ضبط سماد زراعي مدعم (2)

ضبط سماد زراعي مدعم (3)
ضبط سماد زراعي مدعم (3)
 
 
 
 
 
 

 


الدقهلية

الاسمدة الكيماوية

مركز بني عبيد

ضبط سماد كيماوي مهرب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وزير الطيران لـ"اليوم السابع": أنا بخير وأمارس عملى من مكتبى

وزير الطيران لـ"اليوم السابع": أنا بخير وأمارس عملى من مكتبى

وزير المالية: 2.2 تريليون جنيه موازنة مصر فى العام المالى الجديد

وزير المالية: 2.2 تريليون جنيه موازنة مصر فى العام المالى الجديد

وزير المالية يعلن أكبر موازنة فى تاريخ مصر: 2.2 تريليون جنيه للعام الجديد

وزير المالية يعلن أكبر موازنة فى تاريخ مصر: 2.2 تريليون جنيه للعام الجديد

طوارئ فى الأهلى قبل أيام من عودة التدريبات فى "زمن كورونا"..كشف طبى شامل لجميع اللاعبين.. مخاطبة ريال مدريد وبايرن ميونيخ لتحديد أفضل الإجراءات الاحترازية.. جولة للخطيب لمتابعة الاستعدادات.. وتحذيرات من التهاون

طوارئ فى الأهلى قبل أيام من عودة التدريبات فى "زمن كورونا"..كشف طبى شامل لجميع اللاعبين.. مخاطبة ريال مدريد وبايرن ميونيخ لتحديد أفضل الإجراءات الاحترازية.. جولة للخطيب لمتابعة الاستعدادات.. وتحذيرات من التهاون

شكرى يبحث مع نظيره اليونانى التشاور والتنسيق بشأن الملفات والقضايا الاقليمية

شكرى يبحث مع نظيره اليونانى التشاور والتنسيق بشأن الملفات والقضايا الاقليمية

الداخلية تضبط 3 الاف سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة

الداخلية تضبط 3 الاف سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة

أسامة هيكل وزير الإعلام يخضع للعزل المنزلى بعد مخالطته مصابا بكورونا

أسامة هيكل وزير الإعلام يخضع للعزل المنزلى بعد مخالطته مصابا بكورونا

رسميا.. عودة الدوري السعودي 4 أغسطس وختام الموسم 9 سبتمبر

رسميا.. عودة الدوري السعودي 4 أغسطس وختام الموسم 9 سبتمبر

تحرك أتوبيس المصريين العائدين من ليبيا فى طريقه إلى مسقط رأسهم بكوم الرمل

تحرك أتوبيس المصريين العائدين من ليبيا فى طريقه إلى مسقط رأسهم بكوم الرمل

إثارة الكرة الأوروبية تنسى عشاق اللعبة أحزان كورونا.. نابولى ينتزع كأس إيطاليا من يوفنتوس.. سيتى يحتفل بعودة الدورى الإنجليزى بثلاثية ضد أرسنال..تشيلسى يدعم صفوفه بهداف لايبزيج.. وتجدد إصابة إيسكو فى ريال مدريد

إثارة الكرة الأوروبية تنسى عشاق اللعبة أحزان كورونا.. نابولى ينتزع كأس إيطاليا من يوفنتوس.. سيتى يحتفل بعودة الدورى الإنجليزى بثلاثية ضد أرسنال..تشيلسى يدعم صفوفه بهداف لايبزيج.. وتجدد إصابة إيسكو فى ريال مدريد

البنك المركزي يضم الشركات المتوسطة حديثة التأسيس لمبادرة الـ 100مليار جنيه

البنك المركزي يضم الشركات المتوسطة حديثة التأسيس لمبادرة الـ 100مليار جنيه

الجوازات السعودية تصدر توضيحا عن تأشيرة الوافدين المنتهية خارج المملكة

الجوازات السعودية تصدر توضيحا عن تأشيرة الوافدين المنتهية خارج المملكة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة