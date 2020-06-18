ضبط 4 أطنان سماد زراعى مدعم داخل إحدى المحلات التجارية ببنى عبيد بالدقهلية

شن مجلس مدينة بني عبيد بمحافظة الدقهلية حملة، برئاسة حاتم قابيل رئيس مركز ومدينة بنى عبيد، لكشف التلاعب فى حصص السماد المدعم من الدولة بالجمعيات الزراعية للفلاحين، وتمكن رئيس المجلس من ضبط 4 أطنان سماد كيماوى مدعوم داخل أحد المحلات التجارية، بناحية عزبة طلعت التابعة لمركز ومدينة بنى عبيد، عبارة عن 80 شيكارة زنة الواحدة 50 كيلو محظورة بيعها وتدلولها خارج الجمعيات الزراعية.
وتبين أن المضبوطات عبارة عن سماد كيماوى مدعوم ومحظور بيعه فى الأسواق، وهو خاص بالجمعيات الزراعية فقط، وبناء على ذلك تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتحرير المحضر اللازم لعرضة على النيابة العامة، للتصرف فى المضبوطات، وتم تسليم الكمية المضبوطة كاملة للإدارة الزراعية بميت سويد تحت تصرف النيابة العامة.
جاء ذلك بحضور ربيع سلطان رئيس الرقابة التجارية، ومحمد سليم رئيس الرقابة التموينية، وتنفيذا لتعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية .
ضبط سماد زراعي مدعم (1)
ضبط سماد زراعي مدعم (2)
ضبط سماد زراعي مدعم (3)
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة