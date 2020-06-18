ضبط 4 أطنان سماد زراعى مدعم داخل إحدى المحلات التجارية ببنى عبيد بالدقهلية

وتبين أن المضبوطات عبارة عن سماد كيماوى مدعوم ومحظور بيعه فى الأسواق، وهو خاص بالجمعيات الزراعية فقط، وبناء على ذلك تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتحرير المحضر اللازم لعرضة على النيابة العامة، للتصرف فى المضبوطات، وتم تسليم الكمية المضبوطة كاملة للإدارة الزراعية بميت سويد تحت تصرف النيابة العامة.

جاء ذلك بحضور ربيع سلطان رئيس الرقابة التجارية، ومحمد سليم رئيس الرقابة التموينية، وتنفيذا لتعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية .