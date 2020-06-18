ضبط 27 مخبزا لانتاجها خبزا مخالف للمواصفات وتهريب الدقيق المدعم بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شنت مديرية التموين بالبحيرة بالإشتراك مع الأجهزة الأمنية حملة مفاجئه على المخابز لمتابعة مدى التزامها بالشروط والمواصفات وكذلك لمواجهة تهريب الدقيق المدعم الى السوق السوداء لكسب أرباح غير مشروعة، وأسفرت تلك الحملة عن ضبط 27 مخبز بمركزى كفر الدوار المحمودية وذلك لانتاجهم خبز مخالف للمواصفات والتوقف عن الإنتاج بدون اذن مسبق وتهريب الدقيق المدعم لبيعها فى السوق السوداء لكسب أرباح غير مشروعة.