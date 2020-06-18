ضبط 2 طن فول تموينى منتهى الصلاحية بمركز تعبئه بدمنهور.. صور

البحيرة ناصر جودة

وجه اللواء هشام آمنه ـ محافظ البحيرة بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحلات والمخابز ومنافذ البيع لمكافحة الغش التجارى وضبط السلع مجهولة المصدر و منتهية الصلاحية، مشددا على إستمرار الحملات التفتيشية والرقابية المستمرة على المخابز والتجار التموينيين ومراقبة عمليات توريد و صرف السلع التموينية بالبطاقات لضمان وصولها لمستحقيها مع إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

و تنفيذا لتلك التوجيهات شنت مديرية التموين بالبحيرة عده حملات تموينيه مكبره بالإشتراك مع مباحث التموين بنطاق مراكز دمنهور وكوم حماده وكفر الدوار اسفرت عن :-

أولا بمركز ومدينة دمنهور، ضبط صاحب أحد مراكز التعبئة المتعاقده على توريد سلع تموينية مدعمة بناحية مركز دمنهور لقيامه بالشروع فى تعبئة فول تموينى مدعم وتوريده لشركة الجملة بعد التلاعب فى بيانات الإنتاج والصلاحية المدون على الأكياس وإعادة تعبئته فى أكياس جديده بتاريخ إنتاج وصلاحيه جديده لتسليمه للتجار التموينيين لصرفه للمواطنين فى 1 / 7 وتم ضبط كميه قدرها 2 طن يقوم العاملون بالمركز بتفريغ الأكياس المعبأه بها بعبوات نصف كجم مدون عليها انتاج يونيه 2019 والصلاحية عام إلى عبوات جديده لتسليمها لفروع شركة الجمله وكانت المضبوطات عباره عن 25 شيكاره زنة 25 كجم و 128 باكته × 20 عبوه زنة نصف كجم و 1000 كيس فارغ منتهى الصلاحيه تم تفريغه بإجمالى 2 طن فول تموينى مدعم تم نقلها والتحفظ عليها والعرض على النيابة العامة.

وضبط مصنع دهانات غير مرخص ويقوم بإنتاج دهانات بأسماء شركات شهيره وتم التحفظ على 30 برميل زنة البرميل 20 كجم و 120 عبوة زنة العبوه 1 كجم و 500 كرتونه فارغه وأستيكارات مدون عليها ماركات دهانات لشركات شهيره.

و ضبط 60 قرص جبن رومى زنة القرص 13 كجم و 8 عامود لانشون بسطرمه زنة العامود 5 كجم وكلها مجهولة المصدر داخل منشر غير مرخص.

وبمركز ومدينة كوم حماده تم تشكيل حمله للمرور على محلات بيع البقاله التموينية بناحيه البريجات أسفرت عن ضبط تاجر تموينى قام بتجميع 50 باكته سكر تموينى باجمالى 1000 كيلو سكر و 480 زجاجه زيت و 400 كيلو أرز تموينى بمخزن بعيدا عن المحل التموينى وبدون مستند.

و ضبط تاجر اخر قام بتجميع 720 زجاجه زيت تموينى و800 كيلو سكر تموينى بدون فاتوره من جهه الصرف، تحرير 10 محاضر ضد تجار تموينين لاغلاقهم المحال التموينى خلال عمل السيستم والذى يبداء من الساعه السابعه صباحا حتى الساعه السابعه مساء.

وبمركز ومدينة كفرالدوار تم عمل حمله على الأسواق والمجازر بنطاق مركز كفر الدوار أسفرت عن تحرير 9 محاضر عباره عن ( محضرين ذبح خارج المجازر الحكوميه وتم تحريز كمية لحوم 8 كيلو غير صالحة للاستهلاك الادمى - محضرين سجائر بيع ازيد من السعر الرسمى - محضر عدم تمكين الحملة من اداء عملها - 4 محاضر تجار تموين عدم الاعلان عن وصول المقررات التموينية).

كما تم عمل حمله اخرى للمرور على المخابز المدعمة بكفر الدوار حيث أسفرت الحملة عن تحرير 18 مخالفة ضد المخابز عبارة عن 14 مخالفه إنتاج خبز ناقص الوزن بأوزان مختلفة منهم مخبز أنتج خبز ناقص الوزن بمقدار نقص قدره 39 جرام فى الرغيف الواحد وسوف يتم غلقه لمدة شهر وعدد 3 مخالفات انتاج خبز غير مطابق للمواصفات ومخالفة عدم إعلان عن مواعيد التشغيل.

بمركز ومدينة شبراخيت تم تحرير 9 محاضر لاصحاب المخابز حيث تم ضبط 7 مخابز انتاج خبز ناقص الوزن حتى 18 جرام فى الرغيف، وضبط 2 مخبز لعدم نظافة الأدوات المستخدمة.











