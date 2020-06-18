أسيوط – هيثم البدرى

تمكنت مديرية أمن أسيوط فى إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة كافة أشكال الخروج على القانون، والتى من بينها جرائم حيازة الأسلحة النارية، والإتجار فيها من ضبط مسجل خطر بأسيوط لإتجاره فى الأسلحة النارية، وبحوزته 7 قطع سلاح نارى وذلك بعد مداهمة مسكنه وإلقاء القبض عليه وبحيازته الأسلحة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

كان اللواء أسعد الذكير مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط قد تلقى اخطارا من العميد الدكتور منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط، يفيد ورود معلومات أكدتها تحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام عن قيام مسجل خطر بالإتجار فى الأسلحة النارية، والذخائر بدون ترخيص.

عقب تقنين الإجراءات القانونية تم استهداف مسكن المسجل خطر من خلال مأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وأسفرت المأمورية عن ضبطه بمسكنه، وبحوزته 7 قطع أسلحة نارية عبارة عن 2 بندقية آلية "محلية الصنع"، و 5 فرد رصاص، وبمواجهته اعترف بحيازته للأسلحة النارية بقصد الإتجار فيها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابة العامة واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة والمتبعة فى مثل هذه الوقائع.