اليوم السابع
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ضبط صاحب مخبز استولى على 1.6 مليون جنيه من أموال الدعم بالقاهرة

الخميس، 18 يونيو 2020 12:23 م
ضبط صاحب مخبز استولى على 1.6 مليون جنيه من أموال الدعم بالقاهرة خبز
كتب محمود عبد الراضي

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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

وأسفرت الجهود عن ضبط (1282) قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة"،  أبرزها ضبط المدير المسئول عن ثلاجة "بدون ترخيص" لحفظ السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة الوراق (بمحافظة الجيزة) لحيازته ( 7,490 طن سلع غذائية "مقطعات لحوم – كبدة ") غير صالحة للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلاً بذلك الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وتمكنت الجهود من ضبط المدير المسئول عن محل لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة المنتزه ثان (بمحافظة الإسكندرية) لحجبه عن التداول كمية وقدرها ( 1622 قطعة وعبوة "كمامة – كحول طبى") بقصد رفع أسعارها.

وأسفرت الجهود عن ضبط مالك مصنع "بدون ترخيص" لإنتاج الكمامات الطبية بدائرة قسم شرطة الزقازيق (بمحافظة الشرقية) لحيازته ( 14800 قطعة وعبوة مستلزمات طبية "كمامة بالفلتر – فلتر كمامة") غير مطابقة للمواصفات الصحية مجهولة المصدر وكذا (33 قطعة " مستلزمات إنتاج– أدوات إنتاج ) مجهولة المصدرتمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وأثمرت الجهود عن ضبط مالك شركة لتجارة المستلزمات الطبية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة السيدة زينب (بمحافظة القاهرة).. لحيازته ( 3170 قطعة مستلزمات طبية "كمامة – جوانتى - ترمومتر")  مجهولة المصدر لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

ومجحت الجهود في ضبط مالك مخبز بلدى بدائرة قسم شرطة السلام أول  (بمحافظة القاهرة) لإستيلائه على مبلغ (1601370) جنيه من أموال الدعم بدون وجه حق عن طريق التلاعب وإختراق نظام تشغيل منطومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية وتصرفه فى الدقيق البلدى ببيعه فى السوق السوداء، طبقاً لما ورد بتقرير اللجنة المشاركة فى المأمورية.

 

وتم القيام بحملة نوعية "لضبط قضايا التلاعب فى أسعار السجائر وبيعها بأزيد من السعر الرسمى وحجبها عن التداول بالأسواق بقصد رفع أسعارها، حيث أسفرت عن ضبط (262) قضية بإجمالى مضبوطات (26546) عبوة سجائر، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 


خبز

أموال الدعم

الداخلية

حملات امنية

اخبار الحوادث

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