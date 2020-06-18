اليوم السابع
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صور..مقتل جورج فلويد يفجر ذكريات إلغاء العبودية فى أمريكا على يد لنكولن

الخميس، 18 يونيو 2020 12:11 م
صور..مقتل جورج فلويد يفجر ذكريات إلغاء العبودية فى أمريكا على يد لنكولن اجتماع لإعلان تحرير العبيد و الرئيس-الأمريكى أبراهام لنكولن
وكالات - رويترز

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فجر مقتل جورج فلويد الأمريكى من أصل أفريقى لدى البعض زكريات الصراع الذى خاضه القدماء فى أمريكا لإلغاء العبودية وخاصة الرئيس الأمريكى أبراهام لنكولن .
 
 

الذى وقع على وثيقة إلغاء العبودية فى الأول من فبراير 1865 قبل أسابيع قليلة على اغتياله في 14 أبريل وقبل أكثر من شهرين على انتهاء حرب الانفصال.

ورغم صدور قانون الحقوق المدنية الذى حقق المساواة القانونية بين المواطنين السود والبيض في الولايات المتحدة، لا تزال آثار الفصل العنصرى مستمرة فى أمريكا وتبرز آثارها فى شكل حادث مأساوى ضخم بين الحين والآخر، مثل حادث قتل الأمريكى جورج فلويد الذى أعقبته احتجاجات واسعة النطاق.
 
تلك الحادثة تلقى بالضوء على جانب العنصرية الذى يحاول الكثيرون إخفاءه أو التغاضى عنه رغم استمراره على نطاق كبير في المستويين الاقتصادى والاجتماعي، فما يزال أصحاب البشرة السمراء ينعزلون في مناطق وأحياء خاصة على امتداد الولايات المتحدة، كحي"هارلم» الشهير في نيويورك، و«مونت كلير» في نيوجيرسى، و«رستون» في فيرجينيا، و«يونيفرستى بارك» في إلينوي؛ كما لا يزال السود يعملون بنسبة كبيرة في الوظائف الأقل أجرًا. 
 
الرئيس-الأمريكي-أبراهام-لينكولن-في-فبراير-1865
الرئيس الأمريكي أبراهام لينكولن في فبراير 1865
الصفحة-الأولى-من-إعلان-التحرر-للرئيس-أبراهام-لنكولن
الصفحة الأولى من إعلان التحرر للرئيس أبراهام لنكولن

 وهى الوثيقة التى أعُلن فيها عن عتق العبيد الذى طالب بعتق كل شخص يخضع للعبودية، ولم تكن لهذه الوثيقة أى قيمة دستورية، لكنها شكلت أول خطوة نحو إلغاء العبودية الذي تجسد بالتعديل الثالث العشر.

بداية تاريخ العبودية
 

فى أغسطس 1619، رست سفينة بريطانية على سواحل ولاية فرجينيا الأمريكية وعلى متنها قرة عشرين عبدا من أفريقيا، وبعد مرور 400 عام، تم اختيار هذا التاريخ للاحتفال بذكرى بداية فترة العبودية فى أمريكا .

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سيدة من أصل أفريقى فى بمنطقة فرجينيا
 

نصبت لوحة صغيرة تطل على المحيط الأطلسى بالقرب من شاطئ مدينة "هامبتون" الساحلية التى كانت تسمى سقا "بوينت كومفورت .

 

كتب على هذه اللوحة: "هنا فى هذا المكان وصل للمرة الأولى العبيد من أفريقيا إلى فرجينيا فى أغسطس 1619 على متن سفينة اسمها ’وايت ليون‘ وهى سفينة بريطانية قاعدتها فى هولندا .

 

رست هذه السفينة فى المستعمرة البريطانية سقا، حسب سكرتير هذه المستعمرة وقتها جون رولف الذى كتب مرة أن "السفينة كانت تحمل على متنها 20 عبدا على الأقل .

 
 
 
 
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منطقة الرقيق رمز العبودية فى أمريكا  
 
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أماكن الرقيق
 

عبيد تم استقدامهم من أنجولا
 

وتشير التوضيحات التى قدمها متحف التاريخ فى مدينة "هامبتون" الأمريكية، إلى أن هؤلاء العبيد استقدموا من مملكة ندوغو (أنغولا حاليا)، وقبض عليهم فى هذه المنطقة برتغاليون ثم نُقلوا إلى ميناء لواندا وحروا على متن سفينة لنقل الرقيق تحمل اسم "ساو جواو باتيستا.

هذه السفينة كانت تحمل قرة 350 عبدا وكانت تبحر باتجاه المكسيك، قبل أن تغير عليها الباخرة البريطانية "وايت ليون" التى سرق طاقمها البضائع المحمّلة على متنها، وشمل ذلك عشرات من الأفارقة الذين بقوا على قيد الحياة رغم رحلة طويلة وشاقة.

وبعد مرور بضعة أيام، رست سفينة "وايت ليون" فى مدينة "بوينت كونفورت" بولاية فرجينيا من أجل بيع "أكثر من 20 عبدا مقل مواد غذائية وبعض المعدات .

وقد اختير شهر أغسطس  1619 باعتباره الفترة التى تم فيها جلب العبيد الأفارقة الأوائل إلى الولايات المتحدة فى ظل عدم توفر تاريخ محدد يوثق بشكل رسمى هذه العملية .

 
 
القراءة-الأولى-لإعلان-تحرير-العبيد-أمام-حكومة-الرئيس-الأمريكي-أبراهام-لنكولن
القراءة الأولى لإعلان تحرير العبيد أمام حكومة الرئيس الأمريكي أبراهام لنكولن

 

 
إيدا-ب.-ويلز-ابنة-شخصين-مستعبدين-سابقًا-صحفية-وزعيمة-للحقوق-المدنية
إيدا ب.ويلز ابنة-شخصين مستعبدين 

 

تحرير-الأطفال-المستعبدين-إسحاق-وايت-وروزينا-داونز
تحرير الأطفال المستعبدين إسحاق وايت وروزينا داونز

 

جوردون--هرب-من-العبودية-يظهر-ندبات-على-ظهره
جوردون هرب من العبودية يظهر ندبات على ظهره

 

خريطة-توضح-توزيع-السكان-المستعبدين-في-الولايات-الجنوبية-للولايات-المتحدة
خريطة توضح توزيع السكان المستعبدين في الولايات الجنوبية للولايات المتحدة

 

رسم-توضيحي-يصور-جنديًا-من-الاتحاد-الأبيض-يقرأ-إعلان-التحرر-لعائلة-مستعبدة
رسم توضيحي يصور جنديًا من الاتحاد الأبيض يقرأ إعلان التحرر لعائلة مستعبدة

 

 
فردريك-دوجلاس-الذي-ألغى-العبودية-سابقاً
فردريك دوجلاس الذي ألغى العبودية

 

 

العبودية

جروج فلويد

الغاء الرقيق

الغاء العبودية

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