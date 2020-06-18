صور..مقتل جورج فلويد يفجر ذكريات إلغاء العبودية فى أمريكا على يد لنكولن

فجر مقتل جورج فلويد الأمريكى من أصل أفريقى لدى البعض زكريات الصراع الذى خاضه القدماء فى أمريكا لإلغاء العبودية وخاصة الرئيس الأمريكى أبراهام لنكولن .

الذى وقع على وثيقة إلغاء العبودية فى الأول من فبراير 1865 قبل أسابيع قليلة على اغتياله في 14 أبريل وقبل أكثر من شهرين على انتهاء حرب الانفصال.

ورغم صدور قانون الحقوق المدنية الذى حقق المساواة القانونية بين المواطنين السود والبيض في الولايات المتحدة، لا تزال آثار الفصل العنصرى مستمرة فى أمريكا وتبرز آثارها فى شكل حادث مأساوى ضخم بين الحين والآخر، مثل حادث قتل الأمريكى جورج فلويد الذى أعقبته احتجاجات واسعة النطاق.

تلك الحادثة تلقى بالضوء على جانب العنصرية الذى يحاول الكثيرون إخفاءه أو التغاضى عنه رغم استمراره على نطاق كبير في المستويين الاقتصادى والاجتماعي، فما يزال أصحاب البشرة السمراء ينعزلون في مناطق وأحياء خاصة على امتداد الولايات المتحدة، كحي"هارلم» الشهير في نيويورك، و«مونت كلير» في نيوجيرسى، و«رستون» في فيرجينيا، و«يونيفرستى بارك» في إلينوي؛ كما لا يزال السود يعملون بنسبة كبيرة في الوظائف الأقل أجرًا.



الرئيس الأمريكي أبراهام لينكولن في فبراير 1865

الصفحة الأولى من إعلان التحرر للرئيس أبراهام لنكولن

وهى الوثيقة التى أعُلن فيها عن عتق العبيد الذى طالب بعتق كل شخص يخضع للعبودية، ولم تكن لهذه الوثيقة أى قيمة دستورية، لكنها شكلت أول خطوة نحو إلغاء العبودية الذي تجسد بالتعديل الثالث العشر.

بداية تاريخ العبودية



فى أغسطس 1619، رست سفينة بريطانية على سواحل ولاية فرجينيا الأمريكية وعلى متنها قرة عشرين عبدا من أفريقيا، وبعد مرور 400 عام، تم اختيار هذا التاريخ للاحتفال بذكرى بداية فترة العبودية فى أمريكا .

سيدة من أصل أفريقى فى بمنطقة فرجينيا

نصبت لوحة صغيرة تطل على المحيط الأطلسى بالقرب من شاطئ مدينة "هامبتون" الساحلية التى كانت تسمى سقا "بوينت كومفورت .

كتب على هذه اللوحة: "هنا فى هذا المكان وصل للمرة الأولى العبيد من أفريقيا إلى فرجينيا فى أغسطس 1619 على متن سفينة اسمها ’وايت ليون‘ وهى سفينة بريطانية قاعدتها فى هولندا .

رست هذه السفينة فى المستعمرة البريطانية سقا، حسب سكرتير هذه المستعمرة وقتها جون رولف الذى كتب مرة أن "السفينة كانت تحمل على متنها 20 عبدا على الأقل .