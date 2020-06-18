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صور .. محافظ كفر الشيخ: مشروع الصرف الصحى بمصيف بلطيم يخدم 200 ألف نسمة

الخميس، 18 يونيو 2020 03:45 م
صور .. محافظ كفر الشيخ: مشروع الصرف الصحى بمصيف بلطيم يخدم 200 ألف نسمة محافظ كفر الشيخ يتفقد مشروع الصرف الصحي
كفر الشيخ – محمد سليمان

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تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، يرافقه عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء أشرف موافي، السكرتير العام للمحافظة، اليوم الخميس، مشروع الصرف الصحي بمدينة مصيف بلطيم، القائم على مساحة 40 ألف م2، وتضم محطة معالجة و2 محطتي رفع الأولى رئيسية والأخرى فرعية.

وتابع محافظ كفر الشيخ، استكمال تنفيذ مشروع الصرف الصحي بمدينة مصيف بلطيم، الذي يضم "محطة المعالجة، محطة رفع، خطوط الطرد، شبكات الانحدار"،حيث تم مراجعة الأعمال التنفيذية لمحطة الرفع الرئيسية بشاطئ السلام، ومحطة الرفع الفرعية بشاطئ النرجس، فضلًا عن محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالحماد.

وأشار محافظ كفرالشيخ، إلى أن مشروع الصرف الصحي بمصيف بلطيم، يخدم 200 ألف نسمة بمدينة مصيف بلطيم والقرى، مؤكداً أن مشروعات الصرف الصحي من أهم مشروعات البنية الأساسية التي تقوم الدولة بتنفيذها لخدمة أهالي كفرالشيخ.

وكلف محافظ كفرالشيخ، المهندس محمد إمام، بمتابعة أعمال تنفيذ مشروع الصرف الصحي، وتكليف نائب لكل محطة، ووضع لوحات إعلانية لكل مشروع بالبيانات والجدول الزمنى المحدد لها.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد إمام، رئيس مدينة مصيف بلطيم، والمهندس محمد مفتاح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفرالشيخ، والمهندسة مجيدة غريب، مدير عام الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة.

محافظ كفر الشيخ يتفقد مشروع الصرف الصحي (1)
محافظ كفر الشيخ يتفقد مشروع الصرف الصحي (1)

 

محافظ كفر الشيخ يتفقد مشروع الصرف الصحي (2)
محافظ كفر الشيخ يتفقد مشروع الصرف الصحي (2)

 

محافظ كفر الشيخ يتفقد مشروع الصرف الصحي (3)
محافظ كفر الشيخ يتفقد مشروع الصرف الصحي (3)

 

محافظ كفر الشيخ يتفقد مشروع الصرف الصحي (4)
محافظ كفر الشيخ يتفقد مشروع الصرف الصحي (4)

 

محافظ كفر الشيخ يتفقد مشروع الصرف الصحي (5)
محافظ كفر الشيخ يتفقد مشروع الصرف الصحي (5)

 

محافظ كفر الشيخ يتفقد مشروع الصرف الصحي (6)
محافظ كفر الشيخ يتفقد مشروع الصرف الصحي (6)

 

محافظ كفر الشيخ يتفقد مشروع الصرف الصحي (7)
محافظ كفر الشيخ يتفقد مشروع الصرف الصحي (7)

 

محافظ كفر الشيخ يتفقد مشروع الصرف الصحي (8)
محافظ كفر الشيخ يتفقد مشروع الصرف الصحي (8)

 

محافظ كفر الشيخ يتفقد مشروع الصرف الصحي (9)
محافظ كفر الشيخ يتفقد مشروع الصرف الصحي (9)

 

محافظ كفر الشيخ يتفقد مشروع الصرف الصحي (10)
محافظ كفر الشيخ يتفقد مشروع الصرف الصحي (10)

 

محافظ كفر الشيخ يتفقد مشروع الصرف الصحي (11)
محافظ كفر الشيخ يتفقد مشروع الصرف الصحي (11)

 

محافظ كفر الشيخ يتفقد مشروع الصرف الصحي (12)
محافظ كفر الشيخ يتفقد مشروع الصرف الصحي (12)

 

محافظ كفر الشيخ يتفقد مشروع الصرف الصحي (13)
محافظ كفر الشيخ يتفقد مشروع الصرف الصحي (13)

 

محافظ كفر الشيخ يتفقد مشروع الصرف الصحي (14)
محافظ كفر الشيخ يتفقد مشروع الصرف الصحي (14)

 

محافظ كفر الشيخ يتفقد مشروع الصرف الصحي (15)
محافظ كفر الشيخ يتفقد مشروع الصرف الصحي (15)

 

محافظ كفر الشيخ يتفقد مشروع الصرف الصحي (16)
محافظ كفر الشيخ يتفقد مشروع الصرف الصحي (16)

 

 


 

 


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