صور.. محافظ البحر الأحمر يخضع للإجراءات الوقائية والاحترازية خلال دخوله متحف الغردقة

البحر الأحمر عماد عرفة

قام وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العنانى، مساء اليوم الخميس، يرافقه محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور مصطفى وزيري بإعادة افتتاح متحف الغردقة، تمهيداً لاستقبال الزائرين مع عودة السياحة الخارجية بداية يوليو القادم ، وخضع محافظ البحر الأحمر للإجراءات الوقائية والاحترازية خلال دخوله متحف الغردقة.

وأوضح محافظ البحر الأحمر أن هناك عمليات تطهير وتعقيم بشكل مستمر لمتحف الغردقة، وسيتم إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد خلال زيارات السائحين والزائرين، لافتاً إلى أن المتحف افتتحه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي نهاية شهر فبراير الماضي، ويعد من المتاحف المميزة التي تجمع بين السياحة الشاطئية والثقافية، مشيراً إلى أنه أول متحف في مصر يتم إنشاءه بالشراكة مع القطاع الخاص، ويعرض تاريخ مصر بمختلف حضاراته حيث يضم آثار فرعونية ويونانية ورومانية واسلامية ومسيحية.

وأشار المحافظ إلى أن مساحة المتحف تبلغ نحو 12 ألف متر، عبارة عن 3 آلاف متر مساحة قاعة العرض المتحفي التي تعرض فيها القطع الأثرية ومسرح روماني وملاهي أطفال ومطعم وكافيه على مساحة 6 آلاف متر، و3 آلاف متر صالة إستقبال وجراج، ويضم المتحف نحو 2000 قطعة أثرية من مختلف العصور،ومجهز بأحدث الطرق المتحفية العلمية من نظم إضاءة حديثة وكاميرات مراقبة وأجهزة الإنذار، و مزود بأحدث أجهزة التأمين والكشف عن المعادن.

حضر إعادة الإفتتاح نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة غادة شلبي، ورئيس الإتحاد المصرى للغرف السياحية أحمد الوصيف، وممثلي الإتحاد المصري للغرف السياحية والمنشآت الفندقية وجمعية مستثمري البحر الأحمر، ومراسلي وكالات الأنباء الأجنبية في مصر لنقل الصورة من أرض الواقع لجميع وسائل الإعلام الأجنبية.

رافق الوفد خلال الزيارة رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ العميد تامر سمير، وعدداً من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.