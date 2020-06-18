اليوم السابع
Ads
الخميس، 18 يونيو 2020 07:32 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. محافظ البحر الأحمر يخضع للإجراءات الوقائية والاحترازية خلال دخوله متحف الغردقة

الخميس، 18 يونيو 2020 06:27 م
صور.. محافظ البحر الأحمر يخضع للإجراءات الوقائية والاحترازية خلال دخوله متحف الغردقة محافظ البحر الأحمر يخضع للإجراءات الوقائية والاحترازية خلال دخوله متحف الغردقة
البحر الأحمر عماد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قام وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العنانى، مساء اليوم الخميس، يرافقه محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور مصطفى وزيري بإعادة افتتاح متحف الغردقة، تمهيداً لاستقبال الزائرين مع عودة السياحة الخارجية بداية يوليو القادم ، وخضع محافظ البحر الأحمر للإجراءات الوقائية والاحترازية خلال دخوله متحف الغردقة.

 

وأوضح محافظ البحر الأحمر أن هناك عمليات تطهير وتعقيم بشكل مستمر لمتحف الغردقة، وسيتم إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد خلال زيارات السائحين والزائرين، لافتاً إلى أن المتحف افتتحه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي نهاية شهر فبراير الماضي، ويعد من المتاحف المميزة التي تجمع بين السياحة الشاطئية والثقافية، مشيراً إلى أنه أول متحف في مصر يتم إنشاءه بالشراكة مع القطاع الخاص، ويعرض تاريخ مصر بمختلف حضاراته حيث يضم آثار فرعونية ويونانية ورومانية واسلامية ومسيحية.

 

وأشار المحافظ إلى أن مساحة المتحف تبلغ نحو 12 ألف متر، عبارة عن 3 آلاف متر مساحة قاعة العرض المتحفي التي تعرض فيها القطع الأثرية ومسرح روماني وملاهي أطفال ومطعم وكافيه على مساحة 6 آلاف متر، و3 آلاف متر صالة إستقبال وجراج، ويضم المتحف نحو 2000 قطعة أثرية من مختلف العصور،ومجهز بأحدث الطرق المتحفية العلمية من نظم إضاءة حديثة وكاميرات مراقبة وأجهزة الإنذار، و مزود بأحدث أجهزة التأمين والكشف عن المعادن.

 

حضر إعادة الإفتتاح نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة غادة شلبي، ورئيس الإتحاد المصرى للغرف السياحية أحمد الوصيف، وممثلي الإتحاد المصري للغرف السياحية والمنشآت الفندقية وجمعية مستثمري البحر الأحمر، ومراسلي وكالات الأنباء الأجنبية في مصر لنقل الصورة من أرض الواقع لجميع وسائل الإعلام الأجنبية.

 

رافق الوفد خلال الزيارة رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ العميد تامر سمير، وعدداً من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

0aa7f3d0-a7c6-4955-96d0-bf3ef682641e
 
4f647a3d-6094-42b8-a9b4-8d7d071404b0
 
e8bd4aaa-38c6-4544-b5a9-40923bfc047c

البحر الاحمر

متحف الغردقة

الغردقة

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ماما سناء في ذمة الله.. جملة أبكت السوشيال ميديا.. فيديو

ماما سناء في ذمة الله.. جملة أبكت السوشيال ميديا.. فيديو

محافظ البحر الأحمر يؤكد استقبال أول طائرة سياحية من بلجيكا 26 يونيو الجارى

محافظ البحر الأحمر يؤكد استقبال أول طائرة سياحية من بلجيكا 26 يونيو الجارى

السيسى يجتمع برئيس الهيئة الهندسية لاستعراض عدد من منشآت ومرافق العاصمة الإدارية الجديدة

السيسى يجتمع برئيس الهيئة الهندسية لاستعراض عدد من منشآت ومرافق العاصمة الإدارية الجديدة

نقيب الإعلاميين في بيان :أتمنى شفاء أسامة هيكل من فيروس كورونا

نقيب الإعلاميين في بيان :أتمنى شفاء أسامة هيكل من فيروس كورونا

أسعار الذهب السعودى اليوم الخميس 18-6-2020.. وعيار 22 يسجل 190.56 ريال

أسعار الذهب السعودى اليوم الخميس 18-6-2020.. وعيار 22 يسجل 190.56 ريال

أنكرت وجود الله.. جنة تهز العالم باعتناقها الإسلام وهذا ما قالته فى بينى وبينك

أنكرت وجود الله.. جنة تهز العالم باعتناقها الإسلام وهذا ما قالته فى بينى وبينك

وزير المالية يعلن أكبر موازنة فى تاريخ مصر.. محمد معيط: 2.2 تريليون جنيه للعام الجديد.. 258.5 مليار للصحة.. و241.6 مليار للتعليم قبل الجامعى.. و34 مليارا زيادة فى الأجور لتحسين الأوضاع المالية لموظفى الدولة

وزير المالية يعلن أكبر موازنة فى تاريخ مصر.. محمد معيط: 2.2 تريليون جنيه للعام الجديد.. 258.5 مليار للصحة.. و241.6 مليار للتعليم قبل الجامعى.. و34 مليارا زيادة فى الأجور لتحسين الأوضاع المالية لموظفى الدولة

السيسى يستعرض مع رئيس المخابرات العامة تطورات الأزمة الليبية

السيسى يستعرض مع رئيس المخابرات العامة تطورات الأزمة الليبية

فيديو.. الرئيس السيسى يهدى بطلى واقعة "حادث السير" بالقاهرة خوذتين

فيديو.. الرئيس السيسى يهدى بطلى واقعة "حادث السير" بالقاهرة خوذتين

س و ج.. ماذا يفصل طاهر محمد طاهر عن ارتداء قميص الأهلى؟

س و ج.. ماذا يفصل طاهر محمد طاهر عن ارتداء قميص الأهلى؟

بعد تخطى المليون.. محمد شبانة فى لايف جديد على اليوم السابع الخامسة مساءً

بعد تخطى المليون.. محمد شبانة فى لايف جديد على اليوم السابع الخامسة مساءً

المالية: 34 مليار جنيه زيادة فى الأجور لتحسين الأوضاع المالية لموظفى الدولة

المالية: 34 مليار جنيه زيادة فى الأجور لتحسين الأوضاع المالية لموظفى الدولة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة